نتنياهو هاجمه وقال عار عليك: الرئيس الفرنسي يقول يجب وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN /دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى الكفّ عن تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدمها في حربها على قطاع غزة، معتبرا أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام، الأمر الذي ندد به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عنه.

وقال في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر"، "أعتقد بأن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة"، مؤكدا أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.

وفي تعليقه على تصريحات ماكرون، قال نتنياهو، مساء السبت: "سننتصر بكم أو بدونكم، ولكن صدى عاركم سيتردد لفترة طويلة بعد أن ننتصر".

وجاء في البيان أنه "بينما تحارب إسرائيل القوى التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل".

وتابع نتنياهو، في بيان مصور صدر عنه باللغة الإنجليزية عقب مؤتمر صحافي عقده من مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب : "يجب أن يشعروا بالعار".

وأضاف أن إسرائيل تخوض حربا على جبهات عدة ضد مجموعات تدعمها إيران. وتابع "هل تفرض إيران حظر أسلحة على حزب الله، على الحوثيين، على حماس وعلى وكلائها الآخرين؟ طبعا لا".

واعتبر نتنياهو أن "محور الإرهاب هذا يقف صفا واحدا. لكن الدول التي يفترض أنها تعارض محور الإرهاب، تدعو إلى الكف عن تزويد إسرائيل بالسلاح. يا له من عار".

ويعارض الرئيس الأميركي، جو بايدن، حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تشمل أنواع معينة من القنابل في أيار/ مايو الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب على عزة.

وأعرب الرئيس الفرنسي، خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، عن "أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، خصوصا مع إسرائيل.

وقال ماكرون: "أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، (بنيامين) نتنياهو، وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلا".

وأضاف "إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه".

وبعد تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، أشار ماكرون إلى أن "الأولوية هي تجنب التصعيد". وأكد أن "الشعب اللبناني لا يمكن أيضا التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة".