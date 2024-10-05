(ليفربول) يفوز بهدف نظيف على (كريستال بالاس) ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 5 - 10 (كونا)-- حافظ (ليفربول) على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد تغلبه بهدف نظيف على مضيفه (كريستال بالاس) في مباراة
افتتاح الجولة السابعة للدوري والتي جرت اليوم السبت.
ونجح (ليفربول) في حسم نتيجة اللقاء مبكرا وتحديدا عند الدقيقة التاسعة بهدف وحيد وقعه اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا.
من جانبه حقق حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) فوزا صعبا على ضيفه (فولهام) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تغلب (أرسنال) على ضيفه (ساوثهامبتون) بثلاثية مقابل هدف واحد.
وفي لقاءات أخرى جرت اليوم أيضا فاز (ويستهام يونايتد) أمام جمهوره على الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في حين فاز (برينتفورد) على ضيفه (وولفرهامبتون) بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وفاز (ليستر سيتي) على ضيفه (بورنموث) بهدف دون رد.
وبهذه النتائج حافظ (ليفربول) على صدارته للدوري بمجموع 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (مانشستر سيتي) و (أرسنال) تواليا.
ويحتل (تشيلسي) المركز الرابع برصيد 13 نقطة وسيلعب مباراة هذه الجولة غدا الأحد ضد ضيفه (نوتنغهام فورست). (النهاية)
م ر ن / م م ج
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