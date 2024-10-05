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(ليفربول) يفوز بهدف نظيف على (كريستال بالاس) ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي

10/5/2024 3:02:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 5 - 10 (كونا)-- حافظ (ليفربول) على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه بهدف نظيف على مضيفه (كريستال بالاس) في مباراة افتتاح الجولة السابعة للدوري والتي جرت اليوم السبت.
ونجح (ليفربول) في حسم نتيجة اللقاء مبكرا وتحديدا عند الدقيقة التاسعة بهدف وحيد وقعه اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا.
من جانبه حقق حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) فوزا صعبا على ضيفه (فولهام) بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تغلب (أرسنال) على ضيفه (ساوثهامبتون) بثلاثية مقابل هدف واحد.
وفي لقاءات أخرى جرت اليوم أيضا فاز (ويستهام يونايتد) أمام جمهوره على الصاعد الجديد (ايبسويتش تاون) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في حين فاز (برينتفورد) على ضيفه (وولفرهامبتون) بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وفاز (ليستر سيتي) على ضيفه (بورنموث) بهدف دون رد.
وبهذه النتائج حافظ (ليفربول) على صدارته للدوري بمجموع 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (مانشستر سيتي) و (أرسنال) تواليا.
ويحتل (تشيلسي) المركز الرابع برصيد 13 نقطة وسيلعب مباراة هذه الجولة غدا الأحد ضد ضيفه (نوتنغهام فورست). (النهاية)

م ر ن / م م ج



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