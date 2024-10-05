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وصول عدد من الطائرات إلى مطار بيروت تحمل مساعدات إنسانية وطبية للبنان

10/5/2024 3:02:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 10 (كونا) -- استقبل مطار (رفيق الحريري الدولي) في بيروت اليوم السبت عددا من الطائرات التي تنقل على متنها مساعدات إنسانية وطبية للبنان.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عن وصول طائرة مساعدات تحمل مواد غذائية مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية.
وتتضمن طائرة المساعدات الأردنية مساعدات طبية وإنسانية لصالح الجيش اللبناني وقد تسلمها ممثل قائد الجيش العميد جمال مكرزل الذي شكر دعم الأردن وقيادته المستمر للشعب اللبناني.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن طائرة مساعدات طبية لصالح وزارة الصحة مقدمة من (منظمة الصحة العالمية) قادمة من دبي وصلت إلى المطار.
من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن طائرتين مصرية وإماراتية محملتان بمواد إغاثية وطبية حطتا في مطار (رفيق الحريري الدولي) في بيروت وكان في استقبالهما منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الأبيض ووزير الاقتصاد أمين سلام وسفير مصر لدى لبنان علاء موسى ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
وتوجه الوزير ياسين بالشكر لمصر وقيادتها ل"تلبية النداء اللبناني والاستجابة العاجلة من خلال جسر جوي لنقل دعم إغاثي وطبي ومواد إيواء لأهلنا النازحين".
وقال ياسين "نقوم أيضا باستقبال طائرة إماراتية جديدة بعد طائرتين أخريين وصلتا بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن زايد لإنشاء جسر جوي ونقل مساعدات عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار".
وأضاف "هذه الاستجابة الإنسانية من قبل الدول العربية والصديقة ستسهم في تغطية الحاجات وتساعد في تخفيف الجراح عن أهلنا النازحين".
من جهته قال السفير المصري إن الطائرة "تحمل 22 طنا من المواد الغذائية والطبية والاعاشات" التي يحتاجها النازحون لافتا إلى أن "رحلات أخرى ستأتي وفقا لاحتياجات الحكومة اللبنانية".
وتسلمت وزارة الصحة اللبنانية شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وكان لبنان قد تسلم أمس شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (النهاية)

ا ي ب / م م ج




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