Saturday, 05 October 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري السعودي: (النصر) يفوز على (العروبة) بثلاثية نظيفة

10/5/2024 3:02:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (النصر) على نظيره (العروبة) بثلاثة أهداف نظيفة وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها النجم العالمي كرستيانو رونالدو في الدقيقة 17 قبل أن يعزز زميله النجم السنغالي ساديو ماني النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 71 عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للنصر.
وبهذا الفوز يصل (النصر) إلى النقطة ال14 ويصعد إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد (العروبة) عند النقطة السابعة في المركز ال11. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN05102024000071011013ID1108749554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث