الدوري السعودي: (النصر) يفوز على (العروبة) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 5 - 10 (كونا) -- فاز فريق (النصر) على نظيره (العروبة) بثلاثة أهداف نظيفة وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستطاع (النصر) تسجيل الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها النجم العالمي كرستيانو رونالدو في الدقيقة 17 قبل أن يعزز زميله النجم السنغالي ساديو ماني النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 71 عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للنصر.
وبهذا الفوز يصل (النصر) إلى النقطة ال14 ويصعد إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري
فيما تجمد رصيد (العروبة) عند النقطة السابعة في المركز ال11. (النهاية)
ع ش / م م ج
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