هيئة الشباب الكويتية: بطولة الخطابة والمناظرات تكسب الشباب مهارات التعبير عن الآراء والأفكار بثقة واقتدار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب لقطاع الشباب بالتكليف وليد الأنصاري أن بطولة الخطابة والمناظرات تسهم في إكساب الشباب المشارك المهارات اللازمة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وعرض أهدافهم بثقة واقتدار من دون التأثر بمواجهة الجمهور.
وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تتويج (الهيئة) الفائزين في منافسات البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مركز شباب الدعية إن بطولة المناظرات تسهم في نشر ثقافة التفكير النقدي والحوار البناء بين الشباب بأسلوب المناظرة منوها بجهود المدربين والحكام.
وأشاد بـ"المستوى المتميز" الذي أظهرته الفرق المشاركة في البطولة وهم كوكبة من الشباب من الكويت والسعودية في مقتبل العمر لافتا إلى أن "(الهيئة) ستدعم الفرق الكويتية المتميزة لإعدادها للمشاركة في البطولات الخارجية".
وأسفرت البطولة عن فوز فريق (كيه آند كيه) المكون من الشباب دانة البحر وسعود الحربي وجوري الأحمدي ونيزك العطوان بالمركز الأول بعد أن قدموا أداء مميزا في منافسات الخطابة والمناظرة باللغة الإنجليزية علما بأن البطولة شهدت مشاركة 8 فرق في اللغتين العربية والإنجليزية.
من جانبه ذكر المدرب والمحكم للبطولة (مناظرات اللغة الإنجليزية) فواز المرشد في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مستوى الشباب المشارك في البطولة "فاق التوقعات" معتبرا أن "الاستثمار في الشباب في مثل هذه البرامج يعزز من قدرات الشباب في التحدث والخطابة والاقناع".
وأوضح المرشد أن أول يومين للبطولة خصصا لتدريب الفرق ثم أقيمت المنافسات في اليوم الثالث وظهرت بمستوى كبير من قبل الفرق المشاركة "القادرة على تحقيق نتائج قوية في البطولات الخارجية".
بدورها قالت رئيسة فريق (كيه آند كيه) دانة البحر في تصريح مماثل لـ(كونا) إن البطولة اتسمت بالتنافسية والندية في أجواء ممتعة بعيدا عن الضغط مضيفة أنهم استفادوا كثيرا من هذه التجربة عبر تدربهم على التحدث بتركيز عال واقناع الحكام بوجهة نظرهم.
حضر الحفل نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مساعد الكريباني وعدد من مسؤولي (الهيئة) والمدربين والحكام وأفراد الفرق المشاركة وأولياء أمورهم. (النهاية)
ف ش ا / م ص ع
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