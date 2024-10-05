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هيئة الشباب الكويتية: بطولة الخطابة والمناظرات تكسب الشباب مهارات التعبير عن الآراء والأفكار بثقة واقتدار

10/5/2024 3:02:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب لقطاع الشباب بالتكليف وليد الأنصاري أن بطولة الخطابة والمناظرات تسهم في إكساب الشباب المشارك المهارات اللازمة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وعرض أهدافهم بثقة واقتدار من دون التأثر بمواجهة الجمهور.
وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تتويج (الهيئة) الفائزين في منافسات البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مركز شباب الدعية إن بطولة المناظرات تسهم في نشر ثقافة التفكير النقدي والحوار البناء بين الشباب بأسلوب المناظرة منوها بجهود المدربين والحكام.
وأشاد بـ"المستوى المتميز" الذي أظهرته الفرق المشاركة في البطولة وهم كوكبة من الشباب من الكويت والسعودية في مقتبل العمر لافتا إلى أن "(الهيئة) ستدعم الفرق الكويتية المتميزة لإعدادها للمشاركة في البطولات الخارجية".
وأسفرت البطولة عن فوز فريق (كيه آند كيه) المكون من الشباب دانة البحر وسعود الحربي وجوري الأحمدي ونيزك العطوان بالمركز الأول بعد أن قدموا أداء مميزا في منافسات الخطابة والمناظرة باللغة الإنجليزية علما بأن البطولة شهدت مشاركة 8 فرق في اللغتين العربية والإنجليزية.
من جانبه ذكر المدرب والمحكم للبطولة (مناظرات اللغة الإنجليزية) فواز المرشد في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مستوى الشباب المشارك في البطولة "فاق التوقعات" معتبرا أن "الاستثمار في الشباب في مثل هذه البرامج يعزز من قدرات الشباب في التحدث والخطابة والاقناع".
وأوضح المرشد أن أول يومين للبطولة خصصا لتدريب الفرق ثم أقيمت المنافسات في اليوم الثالث وظهرت بمستوى كبير من قبل الفرق المشاركة "القادرة على تحقيق نتائج قوية في البطولات الخارجية".
بدورها قالت رئيسة فريق (كيه آند كيه) دانة البحر في تصريح مماثل لـ(كونا) إن البطولة اتسمت بالتنافسية والندية في أجواء ممتعة بعيدا عن الضغط مضيفة أنهم استفادوا كثيرا من هذه التجربة عبر تدربهم على التحدث بتركيز عال واقناع الحكام بوجهة نظرهم.
حضر الحفل نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مساعد الكريباني وعدد من مسؤولي (الهيئة) والمدربين والحكام وأفراد الفرق المشاركة وأولياء أمورهم. (النهاية)

ف ش ا / م ص ع


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