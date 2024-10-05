Saturday, 05 October 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات في المنطقة

10/5/2024 3:02:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت آخر التطورات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد في لبنان.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في العاصمة القطرية (الدوحة).
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN05102024000071011013ID1108749551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث