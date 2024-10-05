وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 5 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت آخر التطورات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد في لبنان.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في العاصمة القطرية (الدوحة).
وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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