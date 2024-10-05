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الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية

10/5/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتخب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان نائباً لرئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل، وذلك خلال أعمال اجتماع مجلس ادارة المنظمة بدورته الواحدة بعد المئة والذي عقد يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب الجيطان عن اعتزازه بهذا التكليف، وان ذلك يأتي نتيجة للسمعة والمكانة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات، وعلى الدور الذي تلعبه غرفة صناعة الأردن ومساهماتها الفاعلة في دعم قضايا أصحاب العمل على المستويين الوطني والعربي، مؤكداً على أنه سيضع كافة جهوده وامكاناته لما فيه من تحقيق المنفعة الكاملة على الأردن، خاصة في ظل الازمات المحيطة والتزامه بتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

يُذكر ان السيد محمد وليد الجيطان يتمتع بخبرة واسعة في القطاع الصناعي وإدارة الأعمال، كما يشغل منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، وله دور بارز في دعم قضايا الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في الأردن ودعم قضايا اصحاب العمل على المستوى المحلي والدولي.

وتعد منظمة العمل العربية، واحدة من أبرز المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول العربية في مجالات العمل والتوظيف والحوار الاجتماعي، وتركز على تعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل في إطار التوازن بين مصالح الطرفين، وتطوير سياسات العمل التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتواكب التحديات العالمية.

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