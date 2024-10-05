أبو هديب رئيساً للمجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة

وفي تعليقه على هذا التعيين، أعرب المهندس أبو هديب فخره واعتزازه بتولي رئاسة المجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة في هذه المرحلة المهمة التي تشهد تغيرات كبيرة في الأسواق الزراعية العالمية، موضحاً أن الاتحاد العربي للأسمدة يعد منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات العربية العاملة في هذا القطاع.



ولفت المهندس أبو هديب إلى أن المجلس سيواصل العمل لتحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في تطوير صناعة الأسمدة العربية التي تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتطور، وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي وبما يخدم قطاع الزراعة والأمن الغذائي في المنطقة، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة تستجيب للتحديات العالمية الحالية، مثل تغير المناخ والأزمات الغذائية التي تشهدها العديد من الدول على مستوى المنطقة والعالم.



وتُعد شركة البوتاس العربية، التي يترأس مجلس إدارتها المهندس شحادة أبو هديب، إحدى أهم ركائز صناعة الأسمدة في الوطن العربي والعالم، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات البوتاس عالية الجودة. وتتميز الشركة بمساهمتها الفاعلة في تطوير صناعة الأسمدة وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى دورها الرائد في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

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