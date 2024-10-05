شعبان أولا والفايز ثانيا وسالم ثالثا في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- فاز السائق شادي شعبان
وملاحه سامر عيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9 يوم أمس بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن
للراليات، وجاء السائق بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا
فابيا بالمركز الثاني، واحتل السائق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على
متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، المركز الثالث.
واقيم
الرالي بنتظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.
ودارت
منافسة قوية بين السائقين في الرالي حيث تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة الترتيب
العام للرالي بعد الجولة الأولى ومن ثم تصدر أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر
الترتيب العام بعد الجولتين الثانية والثالثة ، وبعد الجولة الرابعة تصدر الترتيب
العام للرالي شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وتعرض الداوود لعطل ميكانيكي، أدى إلى
انسحابه من الرالي في المرحلة الرابعة، وانسحب في المرحلة الأولى عيسى أبو
جاموس وملاحه مصطفى جمعة، وسلامة القماز وملاحه فيصل القماز، ومشاري الظفيري
(الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) وقبل المرحلة الثالثة انسحب عاصم عارف وملاحه
موسى جهريان ، وانسحب بعد المرحلة الثالثة سامي فليفل وملاحه خالد جمعة، كما
تعرض بدرالفايز لثقب في اطار سيارته اثناء مراحل الرالي.
وبلغت
مراحل الرالي 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية
للرالي 161.70 كم منها 78.50 كم مراحل خاصة، واقيم الرالي على
مسار حصوي.
المنافسة في المراحل بين السائقين
- المرحلة
الأولى (سلطاني 1) - مسافتها (22.68 كم ): تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة
المرحلة بزمن 14.16.5 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني
بزمن 15.04.1 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركزالثالث بزمن 15.47.7
دقيقة، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي بالمركز الرابع بزمن 16.33.7 دقيقية،
واحتل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت المركز الخامس بزمن 18.08.9 دقيقة، وجاء
سامي فليفل وملاحه خالد جمعة بالمركز السادس بزمن 19.10.3 دقيقة، واحتل ايضا عاصم
عارف وملاحه موسى جهريان المركز السادس بنفس التوقيت، وجاء فادي دهشان وملاحه زيد
أبو زيد (الأردن) بالمركز الثامن بزمن 20.41.8 دقيقة، واحتل بدر الهلالات وملاحه
عامر موسى المركز التاسع بزمن 22.25.7 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة وملاحه مصطفى
البيطار بالمركز العاشر بزمن 23.24.5 دقيقة، واحتل أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص المركز
الحادي عشر بزمن 26.55.88 دقيقة.
- المرحلة
الثانية (القطرانة 1) - مسافتها (16.57كم): احتل شادي شعبان وملاحه سامرعيسى
المرحلة بزمن 11.14.0 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني
بزمن 11.27.3 دقيقة، وتقدم حسام سالم وملاحته نانسي المجالي إلى المركز
الثالث بزمن 1.32.5 دقيقة، كما تقدم سامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة
(الأردن) إلى المركز الرابع بزمن 13.00.6 دقيقة، وتقدم هاشم كلبونة وملاحه مصطفى
البيطار إلى المركز الخامس بزمن 13.25.6 دقيقة، وتراجع إيهاب الشرفا وملاحه أحمد
جانخوت إلى المركز السادس بزمن 13.31.1 دقيقة، وتقدم فادي دهشان
وملاحه زيد أبو زيد إلى المركزالسابع بزمن 14.28.6 دقيقة، وتراجع بدر الفايز
وملاحه عماد جمعة إلى المركز الثامن بزمن 15.47.3 دقيقة، وبقي بدر الهلالات
وملاحه عامر موسى المركز التاسع بزمن 15.55.5 دقيقة، وتراجع عاصم عارف وملاحه موسى
جهريان إلى المركز العاشر بزمن 17.28.5 دقيقة، واحتل أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص
المركز الحادي عشر بزمن 18.39.7 دقيقة.
- المرحلة
الثالثة (سلطاني 2) - مسافتها (22.68 كم): تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة
المرحلة بزمن 14.17.0 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني
بزمن 14.32.3 دقيقة ، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي في المركز الثالث بزمن
15.19.6 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركز الرابع بزمن 15.47.4
دقيقة، وجاء إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت بالمركز الخامس بزمن 17.25.9 دقيقة،
وجاء فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد بالمركز السادس بزمن 17.40.1 دقيقة،
وتقدم أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص إلى المركز السابع بزمن 17.42.9 دقيقة، وتراجع
هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار إلى المركز الثامن بزمن 18.14.0 دقيقة، وجاء وبقي
بدر الهلالات وملاحه عامر موسى بالمركز التاسع بزمن 21.07.2 دقيقة.
- المرحلة
الرابعة (القطرانة 2) - مسافتها (16.57كم): تسيد تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة
المرحلة بزمن 9.49.3 دقائق، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي بالمركز
الثاني بزمن 11.02.4 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركز
الثالث بزمن 11.13.3 دقيقة، وتقدم أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص إلى المركز الرابع
بزمن 12.54.7 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار بالمركز الخامس بزمن
13.39.1 دقيقة، واحتل فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد المركز السادس بزمن 14.29.6
دقيقة، واحتل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت المركز السابع بزمن 14.39.5 دقيقة،
وبقي بدر الهلالات وملاحه عامر موسى بالمركز الثامن بزمن 15.27.1 دقيقة.
الفائزون بالرالي الوطني الخامس
– الجولة الأخيرة من بطولة الأردن
المركز
الأول : شادي شعبان وملاحه سامرعيسى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن
54.02.4 دقيقة.
المركز
الثاني: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا بزمن 54.10.1 دقيقة
بفارق 7.7 ثانية.
المركز
الثالث: حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن
54.28.2 دقيقة.
المركز
الرابع: إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9
بزمن 1.03.45.4 ساعة.
المركز
الخامس: فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.07.20.1 ساعة.
المركز
السادس : هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن سيارة بلاك إيرس بزمن1.08.43.2
ساعة.
المركز
السابع: بدر الهلالات وملاحه عامر موسى على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن
1.14.55.5 ساعة.
المركز
الثامن: أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص على متن سيارة سوبارو امبريزا بزمن
1.16.13.1 ساعة.
أبطال الفئات والمجموعات
المجموعة "NR4": شادي شعبان وملاحه سامر عيسى.
المجموعة "RALLY 2": بدر
الفايز وملاحه عماد جمعة.
المجموعة "M": بدر
الهلالات وملاحه عامر موسى.
الفئة "
TN" : هاشم
كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.
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