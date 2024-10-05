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شعبان أولا والفايز ثانيا وسالم ثالثا في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

10/5/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- فاز السائق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى ‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9 يوم أمس بلقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، وجاء السائق بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا بالمركز الثاني، واحتل السائق حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، المركز الثالث.
واقيم الرالي بنتظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.
ودارت منافسة قوية بين السائقين في الرالي حيث تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة الترتيب العام للرالي بعد الجولة الأولى ومن ثم تصدر أحمد الداوود وملاحه يوسف الأسمر الترتيب العام بعد الجولتين الثانية والثالثة ، وبعد الجولة الرابعة تصدر الترتيب العام للرالي شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وتعرض الداوود لعطل ميكانيكي، أدى إلى انسحابه من الرالي في المرحلة الرابعة، وانسحب في المرحلة الأولى عيسى أبو جاموس وملاحه مصطفى جمعة، وسلامة القماز وملاحه فيصل القماز، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) وقبل المرحلة الثالثة انسحب عاصم عارف وملاحه موسى جهريان ، وانسحب بعد المرحلة الثالثة سامي فليفل وملاحه خالد جمعة، كما تعرض بدرالفايز لثقب في اطار سيارته اثناء مراحل الرالي.
وبلغت مراحل الرالي 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 161.70 كم منها 78.50 كم مراحل خاصة، واقيم الرالي على مسار حصوي.
المنافسة في المراحل بين السائقين
- المرحلة الأولى (سلطاني 1) - مسافتها (22.68 كم ): تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة المرحلة بزمن 14.16.5 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني بزمن 15.04.1 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركزالثالث بزمن 15.47.7 دقيقة، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي بالمركز الرابع بزمن 16.33.7 دقيقية، واحتل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت المركز الخامس بزمن 18.08.9 دقيقة، وجاء سامي فليفل وملاحه خالد جمعة بالمركز السادس بزمن 19.10.3 دقيقة، واحتل ايضا عاصم عارف وملاحه موسى جهريان المركز السادس بنفس التوقيت، وجاء فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) بالمركز الثامن بزمن 20.41.8 دقيقة، واحتل بدر الهلالات وملاحه عامر موسى المركز التاسع بزمن 22.25.7 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار بالمركز العاشر بزمن 23.24.5 دقيقة، واحتل أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص المركز الحادي عشر بزمن 26.55.88 دقيقة.
- المرحلة الثانية (القطرانة 1) - مسافتها (16.57كم): احتل شادي شعبان وملاحه سامرعيسى المرحلة بزمن 11.14.0 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني بزمن 11.27.3 دقيقة، وتقدم حسام سالم وملاحته نانسي المجالي إلى المركز الثالث بزمن 1.32.5 دقيقة، كما تقدم سامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة (الأردن) إلى المركز الرابع بزمن 13.00.6 دقيقة، وتقدم هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار إلى المركز الخامس بزمن 13.25.6 دقيقة، وتراجع إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت إلى المركز السادس بزمن 13.31.1 دقيقة، وتقدم فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد إلى المركزالسابع بزمن 14.28.6 دقيقة، وتراجع بدر الفايز وملاحه عماد جمعة إلى المركز الثامن بزمن 15.47.3 دقيقة، وبقي بدر الهلالات وملاحه عامر موسى المركز التاسع بزمن 15.55.5 دقيقة، وتراجع عاصم عارف وملاحه موسى جهريان إلى المركز العاشر بزمن 17.28.5 دقيقة، واحتل أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص المركز الحادي عشر بزمن 18.39.7 دقيقة.
- المرحلة الثالثة (سلطاني 2) - مسافتها (22.68 كم): تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة المرحلة بزمن 14.17.0 دقيقة، وجاء أحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر بالمركز الثاني بزمن 14.32.3 دقيقة ، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي في المركز الثالث بزمن 15.19.6 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركز الرابع بزمن 15.47.4 دقيقة، وجاء إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت بالمركز الخامس بزمن 17.25.9 دقيقة، وجاء فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد بالمركز السادس بزمن 17.40.1 دقيقة، وتقدم أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص إلى المركز السابع بزمن 17.42.9 دقيقة، وتراجع هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار إلى المركز الثامن بزمن 18.14.0 دقيقة، وجاء وبقي بدر الهلالات وملاحه عامر موسى بالمركز التاسع بزمن 21.07.2 دقيقة.
- المرحلة الرابعة (القطرانة 2) - مسافتها (16.57كم): تسيد تصدر بدر الفايز وملاحه عماد جمعة المرحلة بزمن 9.49.3 دقائق، وجاء حسام سالم وملاحته نانسي المجالي بالمركز الثاني بزمن 11.02.4 دقيقة، واحتل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى المركز الثالث بزمن 11.13.3 دقيقة، وتقدم أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص إلى المركز الرابع بزمن 12.54.7 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار بالمركز الخامس بزمن 13.39.1 دقيقة، واحتل فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد المركز السادس بزمن 14.29.6 دقيقة، واحتل إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت المركز السابع بزمن 14.39.5 دقيقة، وبقي بدر الهلالات وملاحه عامر موسى بالمركز الثامن بزمن 15.27.1 دقيقة.

الفائزون بالرالي الوطني الخامس – الجولة الأخيرة من بطولة الأردن

المركز الأول : شادي شعبان وملاحه سامرعيسى ‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 54.02.4 دقيقة.
المركز الثاني: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن سيارة سكودا فابيا بزمن 54.10.1 دقيقة بفارق 7.7 ثانية.
المركز الثالث: حسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 54.28.2 دقيقة.
المركز الرابع: إيهاب الشرفا وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9 بزمن 1.03.45.4 ساعة.
المركز الخامس: فادي دهشان وملاحه زيد أبو زيد على متن سيارة ايفو 9، بزمن 1.07.20.1 ساعة.
المركز السادس : هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار على متن سيارة بلاك إيرس بزمن1.08.43.2 ساعة.
المركز السابع: بدر الهلالات وملاحه عامر موسى على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 1.14.55.5 ساعة.
المركز الثامن: أمجد الشيخ وملاحه جاد نباص على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا بزمن 1.16.13.1 ساعة.
أبطال الفئات والمجموعات
المجموعة "NR4": شادي شعبان وملاحه سامر عيسى.
المجموعة "RALLY 2": بدر الفايز وملاحه عماد جمعة.
المجموعة "M": بدر الهلالات وملاحه عامر موسى.
الفئة " TN" : هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.

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