(الشؤون الفلسطينية) تناقش احتياجات مخيمات الأردن

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- Khaberni) خبرني - ناقش المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم، للوصول إلى حلول جذرية قدر المستطاع وتذليل العقبات أمامها.
وأكد خرفان خلال الاجتماع، أهمية العمل الميداني وضرورة أن يتلمس رؤساء اللجان احتياجات مجتمعات المخيمات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى مشاريع المبادرات الملكية السامية التي نفذت بتوجيهات ملكية وكان آخرها حديقة مخيم جرش وحديقة مخيم البقعة والمبنى التنموي في مخيم الوحدات وضرورة الحفاظ على هذه المشاريع والعناية بها.
من جهتهم، عرض رؤساء اللجان لأبرز احتياجات المخيمات، مثمنين جهود الدائرة بمتابعة شؤونها ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها، ما يسهم في إثراء العمل الجماعي الذي يصب في مصلحة أهالي المخيمات في المملكة.
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