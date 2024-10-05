(الشؤون الفلسطينية) تناقش احتياجات مخيمات الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - ناقش المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم، للوصول إلى حلول جذرية قدر المستطاع وتذليل العقبات أمامها.

وأكد خرفان خلال الاجتماع، أهمية العمل الميداني وضرورة أن يتلمس رؤساء اللجان احتياجات مجتمعات المخيمات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى المبادرات الملكية السامية التي نفذت بتوجيهات ملكية وكان آخرها حديقة مخيم جرش وحديقة مخيم البقعة والمبنى التنموي في مخيم الوحدات وضرورة الحفاظ على هذه المشاريع والعناية بها.

من جهتهم، عرض رؤساء اللجان لأبرز احتياجات المخيمات، مثمنين جهود الدائرة بمتابعة شؤونها ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها، ما يسهم في إثراء العمل الجماعي الذي يصب في مصلحة أهالي المخيمات في المملكة.