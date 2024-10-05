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الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين ولبنان

10/5/2024 2:59:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية في العاصمة البريطانية السبت، دعما لغزة في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وسار المتظاهرون إلى وسط لندن صباح السبت، حيث لوّحوا بلافتات وأعلام فلسطينية ولبنانية.


وشاركت شخصيات سياسية في هذه التظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال (مستقل حاليا) جيريمي كوربن ورئيس الحكومة الأسكتلندية السابق حمزة يوسف.
وهتف المتظاهرون "أوقفوا القصف" و"فلسطين حرة حرة" و"أوقفوا قصف المستشفيات".-(وكالات)

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