مصر تتصدر قائمة أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تصدرت مصر قائمة أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية في 2024، حيث تتمتع بأعلى قيمة للعلامة التجارية الوطنية وتحتل المرتبة 41 عالميا، وفقا لتقرير مؤسسة“براند فينانس Brand Finance” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وجاءت نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، في المركز الثاني ضمن القائمة، حيث احتلت المرتبة 49 عالميا، تلتها جنوب أفريقيا، التي تُعتبر أكبر في القارة، في المركز الثالث أفريقيا والـ 50 عالميا.

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وجاءت الجزائر في المركز الرابع على مستوى القارة الأفريقية والمرتبة 58 عالميا، تليها المغرب في المرتبة الخامسة أفريقيا والمرتبة 62 عالميا، ثم إثيوبيا في المرتبة السادسة أفريقيا والمرتبة 64 عالميا، ثم كينيا في المركز السابع أفريقيا و65 عالميا.

واحتلت غانا المركز الثامن على مستوى القارة الأفريقية والمرتبة 72 عالميا، بينما جاءت تنزانيا في المركز التاسع والمرتبة 74 عالميا. وأخيرا، جاءت ساحل العاج في المرتبة العاشرة أفريقيا والمرتبة 75 عالميا.

وتشير العلامة التجارية الوطنية للدولة إلى القيمة الاقتصادية والتسويقية التي تمثلها الدولة في أعين المستثمرين والسياح والمجتمع الدولي، وتشمل هذه القيمة السمعة والهوية الثقافية والاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري.

وفي أفريقيا، تبرز أهمية العلامة التجارية الوطنية بشكل خاص، حيث تتنافس الدول على جذب الانتباه والاستثمار في السوق العالمية. ويمكن أن تؤثر قوة العلامة التجارية الوطنية بشكل كبير على النمو الاقتصادي للبلد وإمكانيات السياحة والعلاقات الدولية.

ومع ذلك، فإن إدارة العلامة التجارية الوطنية بشكل سيئ قد يكون له عواقب وخيمة، إذ يمكن أن تؤدي الصورة السلبية إلى تراجع الثقة والمصداقية على الساحة العالمية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وقدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

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