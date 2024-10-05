مصر تتصدر قائمة أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تصدرت مصر قائمة أقوى 10 دول أفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية في 2024، حيث تتمتع بأعلى قيمة للعلامة التجارية الوطنية وتحتل المرتبة 41 عالميا، وفقا لتقرير مؤسسة“براند فينانس Brand Finance” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.
وجاءت نيجيريا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، في المركز الثاني ضمن القائمة، حيث احتلت المرتبة 49 عالميا، تلتها جنوب أفريقيا، التي تُعتبر أكبر اقتصاد في القارة، في المركز الثالث أفريقيا والـ 50 عالميا.
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وجاءت الجزائر في المركز الرابع على مستوى القارة الأفريقية والمرتبة 58 عالميا، تليها المغرب في المرتبة الخامسة أفريقيا والمرتبة 62 عالميا، ثم إثيوبيا في المرتبة السادسة أفريقيا والمرتبة 64 عالميا، ثم كينيا في المركز السابع أفريقيا و65 عالميا.
واحتلت غانا المركز الثامن على مستوى القارة الأفريقية والمرتبة 72 عالميا، بينما جاءت تنزانيا في المركز التاسع والمرتبة 74 عالميا. وأخيرا، جاءت ساحل العاج في المرتبة العاشرة أفريقيا والمرتبة 75 عالميا.
وتشير العلامة التجارية الوطنية للدولة إلى القيمة الاقتصادية والتسويقية التي تمثلها الدولة في أعين المستثمرين والسياح والمجتمع الدولي، وتشمل هذه القيمة السمعة والهوية الثقافية والاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري.
وفي أفريقيا، تبرز أهمية العلامة التجارية الوطنية بشكل خاص، حيث تتنافس الدول على جذب الانتباه والاستثمار في السوق العالمية. ويمكن أن تؤثر قوة العلامة التجارية الوطنية بشكل كبير على النمو الاقتصادي للبلد وإمكانيات السياحة والعلاقات الدولية.
ومع ذلك، فإن إدارة العلامة التجارية الوطنية بشكل سيئ قد يكون له عواقب وخيمة، إذ يمكن أن تؤدي الصورة السلبية إلى تراجع الثقة والمصداقية على الساحة العالمية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وقدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749450
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