وزير الكهرباء يوجه بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

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- Al-Borsa News) وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بأهمية الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.
جاء ذلك خلال قيامه اليوم بزيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات بمحافظة السويس.
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ويأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وبدأ عصمت – الجولة الميدانية – بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وكذلك اماكن التدريب وغرفة التحكم الرئيسية، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
وناقش الدكتورعصمت كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، كما تمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية ، كما راجع أسباب اختلاف الألوان المميزة لخطوط الغاز وعدم الالتزام بتركيب اللمبات الخاصة فى أماكنها طبقا لأكواد التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وغيرها من معايير امن وسلامة التشغيل .
ووجه محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة فى إطار متطلبات جودة التشغيل وطبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا
وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار على كافة الجهود وخاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.
وأكد الدكتور محمود عصمت ، على ضرورة الإلتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل وأنه لابديل عن الارتقاء بمعدلات الاداء لاسيما فى محطات توليد الكهرباء والتى توفر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة فى مناطق سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المناطق الجغرافية.
وأوضح أن استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم وان هناك لجان للمرور ومتابعة التشغيل لتقييم الاداء للنهوض بالشركات التابعة.
يشار إلي أن هذه المحطة أول محطة في مصر والمنطقة تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتمثل 14% من إجمالي القدرات المركبة فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، وتمثل 23% من إجمالي التوليد الحراري لشركات انتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة والالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة والتشغيل الجيد.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749444