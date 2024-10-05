Saturday, 05 October 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كينيا تطلب من صندوق النقد الدولى إجراء تقييم لقضايا الفساد والحوكمة

10/5/2024 2:52:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت حكومة كينيا من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم رسمي لقضايا الفساد والحوكمة بالبلاد، وفقًا لما ذكرته منصة”وسط إفريقيا” الإخبارية.

ويأتي هذا الطلب بعد ضغوط من الدول الغربية وفي ظل معاناة كينيا من مستويات مرتفعة من الديون، حيث يحقق“التشخيص الحكومي” لصندوق النقد الدولي فيما إذا كانت الثغرات في الحكم والفساد تستنزف الإيرادات أو تسبب مشاكل أخرى في المالية العامة للدولة.

موضوعات متعلقة صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية هل يصبح مارك زوكربيرج أغنى شخص في العالم؟ أرامكو ترفع علاوة سعر بيع النفط السعودي إلى آسيا

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق شجع السلطات الكينية على طلب هذا التقييم، مشيرة إلى أن تعزيز الحوكمة الجيدة يظل أمرًا أساسيًا في تعاملهم مع كينيا.

وكانت كينيا قد الغت مؤخرًا زيادات ضريبية مقترحة، عقب احتجاجات دامية، أدت إلى تعقيد جهودها للحصول على دفعة بقيمة 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ورغم أن التقييم ليس مرتبطًا مباشرة بهذه الدفعة، إلا أنه يُعتبر خطوة تعكس حسن النية في جهود كينيا لإعادة تنظيم أوضاعها المالية.

وكانت مشكلات الإهدار الحكومي وقضايا الفساد من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التي وقعت في شهر يونيو الماضى، ولم ترد وزارة المالية الكينية بشكل فوري على طلبات التعليق.

وقد يؤثر هذا التقييم على دعم صندوق النقد الدولي في المستقبل وسياسات كينيا الاقتصادية ويُسلط هذا التطور الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها كينيا في معالجة قضايا الفساد والحفاظ على الدعم المالي الدولي، في ظل الضغوط السياسية الداخلية.

وقد تكون لنتائج هذا التقييم تأثيرات كبيرة على مستقبل كينيا الاقتصادي وعلاقتها بالمؤسسات المالية الدولية.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108749443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث