صائدو الفرص يتدفقون على سوق النفط مع تسجيل أقوى صعود أسبوعي منذ نحو عامين

MENAFN - Al-Borsa News) اعتاد رضا دلمغني تداول الأسهم في الغالب، لكن خلال الأسبوع الماضي تحول إلى الدخول والخروج من سوق النفط ، منجذباً بتسجيل أسعار الخام أكبر ارتفاع أسبوعي منذ ما يقرب من عامين.

“كان هذا الأسبوع رائعاً” وفق دلمغاني، وهو متداول يومي مقيم في فينيكس يحاول الاستفادة من اتجاه السوق على المدى القصير. وأضاف:“منذ أن بلغ مستوى 67 دولاراً للبرميل، ارتفع سعر النفط بوتيرة مستقرة ومنتظمة تماماً. عندما يحدث الأمر بشكل منظم، يكون رائعاً”.

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لم يكن دلمغاني“السائح” الوحيد الذي يدخل سوق النفط بعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة مدفوعة بمخاطر الحرب. ومع الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6 دولارات للبرميل في الأسبوع الماضي، يقبل المستثمرون الأفراد على شراء المنتجات المرتبطة بالنفط.

ارتفعت أحجام التداول في صندوق النفط الأمريكي“United States Oil Fund” –وهو أكبر وعاء متداول في البورصة يتتبع أسعار النفط– هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

وبالمثل، سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط صغيرة الحجم“Micro WTI” التابعة لمجموعة“CME” -والتي تُتداول في مواقع تداول المستثمرين الأفراد- أكبر حجم تداول يومي منذ يناير هذا الأسبوع.

وارتفعت المراكز المفتوحة في الخيارات الأسبوعية للشركة، والتي يستخدمها المتداولون للتحوط من المخاطر قصيرة المدى في الأسعار، إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 80,000 عقد هذا الأسبوع.

وفي حين أن ذلك يجلب السيولة التي تشتد الحاجة إليها في سوق العقود الآجلة والتي قلصت دور اللاعبين من شركات التجارة، إلا أنه يهدد أيضاً بتغذية المزيد من التقلبات.

تسبب“صائدو الفرص” من المتداولين -الذين يدخلون ويخرجون بسرعة من السوق خلال الأحداث العالمية الكبرى- في التأثير بشكل ملحوظ على أسعار النفط في السنوات الأخيرة. ففي 2020، عندما هبطت الأسعار بسبب المخاوف بشأن الطلب، ساهم التوغل الهائل للمستثمرين الأفراد في السوق في انهيار سعر النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر لفترة وجيزة.

قال جون لوف، الرئيس التنفيذي لشركة“يو إس سي إف انفستمنتس” (USCF Investments)، التي تدير صندوق النفط الأمريكي“USO”، إن القفزة في أحجام التداول على الصندوق هذا الأسبوع“تزامنت مع تقلبات أعلى من المعتاد في أسعار النفط”.

وقفز أحد مؤشرات التقلب هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في عامين.

ومن شأن ذلك أن يخلق مخاطر بالنسبة للمتداولين التقليديين. إذ يساعد إقبال المستثمرين الأفراد على السوق بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على رفع الأسعار بأكثر مما تبرره أساسيات السوق. وإذا لم يؤثر الصراع في الشرق الأوسط فعلياً على إمدادات النفط، فقد تنخفض السوق، وفق سكوت شيلتون، متخصص الطاقة في“تي سي آي سي إيه بي” (TC ICAP).

لكن هذا لا يقلق دلمغاني، لسبب واحد بسيط:“فأنا لا أبقى في السوق لليوم التالي”.

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