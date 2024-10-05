سوريا تتقدم بطلب لعضوية مجموعة البريكس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن سفير سوريا لدى روسيا بشار الجعفري أن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة“البريكس“.
وقال الجعفري لـ”وكالة أنباء تاس الروسية على هامش مؤتمر فرص جيوستراتيجية جديدة”:”نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة البريكس،لقد أرسلنا طلبات مكتوبة للانضمام إلى المنظمة”.
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ولقد مرت مجموعة البريكس بموجتين من التوسع منذ تأسيسها في العام 2006،في العام 2011 انضمت جنوب إفريقيا إلى الأعضاء الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين،وفي أغسطس 2023،تمت دعوة ست دول أخرى هي مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – للانضمام.
فرفضت الأرجنتين الانضمام في أواخر ديسمبرالماضي فيما أصبحت مصر وبقية الدول أعضاء كاملي العضوية في أول يناير 2024،وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام وستستضيف قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749441
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