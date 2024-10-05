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سوريا تتقدم بطلب لعضوية مجموعة البريكس

10/5/2024 2:52:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن سفير سوريا لدى روسيا بشار الجعفري أن بلاده تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة“البريكس“.

وقال الجعفري لـ”وكالة أنباء تاس الروسية على هامش مؤتمر فرص جيوستراتيجية جديدة”:”نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة البريكس،لقد أرسلنا طلبات مكتوبة للانضمام إلى المنظمة”.

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ولقد مرت مجموعة البريكس بموجتين من التوسع منذ تأسيسها في العام 2006،في العام 2011 انضمت جنوب إفريقيا إلى الأعضاء الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين،وفي أغسطس 2023،تمت دعوة ست دول أخرى هي مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – للانضمام.

فرفضت الأرجنتين الانضمام في أواخر ديسمبرالماضي فيما أصبحت مصر وبقية الدول أعضاء كاملي العضوية في أول يناير 2024،وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام وستستضيف قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108749441

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