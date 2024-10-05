أرامكو ترفع علاوة سعر بيع النفط السعودي إلى آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت السعودية علاوة أسعار مبيعاتها من النفط لسوقها الرئيسي في آسيا وسط تقلبات متزايدة بسوق الخام في ظل متابعة التجار تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

زادت منتجة النفط المملوك أغلبيتها للدولة“أرامكو” السعودية علاوة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي بمقدار 90 سنتاً لتصل إلى 2.20 دولار للبرميل مقابل المؤشر الإقليمي للمشترين في آسيا، وفقاً لقائمة الأسعار التي اطلعت عليها بلومبرغ. وكان مسح التجار ومصافي التكرير قد توقع أن ترفع الشركة العلاوة بمقدار 65 سنتاً للبرميل.

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وفي الوقت نفسه، خفضت“أرامكو” أسعار بيع جميع الدرجات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

قفز سعر النفط منذ بداية أكتوبر مع شن إيران ضربات صاروخية على إسرائيل رداً على الهجمات المدمرة في لبنان والتي قضت على قيادة حزب الله. وارتفع سعر مزيج برنت المرجعي أكثر من 8% هذا الأسبوع بسبب الضربات وتحسباً لانتقام إسرائيلي محتمل، ليتداول حول مستوى 78 دولارا للبرميل.

وحتى الآن، تجاهلت الأسواق معظم المخاطر الإقليمية خلال العام الحالي في ظل عدم تأثر الإمدادات بالصراع، وركز التجار بدلاً من ذلك على تفاقم المخاوف بشأن الطلب الضعيف. وفي ظل المخاوف من أن تباطؤ استهلاك النفط في الصين سيترك خاماً إضافياً في السوق، ارجأ تحالف“أوبك+” -بقيادة السعودية وروسيا- الشهر الماضي زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة شهرين، حتى بداية ديسمبر.

وبالتالي، لن يمضي أعضاء التحالف الذين أجروا تخفيضات طوعية في الإنتاج في خطة سابقة للبدء في تقليص تلك التخفيضات في أكتوبر ونوفمبر. ومن شأن التأخير في البدء في زيادة الإمدادات أن يؤدي إلى تصدير السعودية أقل من 6 ملايين برميل يومياً، كما فعلت خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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