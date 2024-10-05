قطر تلعب دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل عالمي مستدام للطاقة

(MENAFN
- Oxford Business Group)
عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، يشارك آرائه ووجهة نظره المتعمّقة في هذا الجانب خلال مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال
في مقابلة حصرية مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، الشركة الرائدة عالميًا في البحوث والاستشارات، سلّط سعادة السيّد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، الضوء على مسيرة قطر الملهمة في التحوّل من أصغر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك إلى قوة عالمية في قطاع الطاقة، ودورها المحوري كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، فضلاً عن قدرتها على تسخير الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام تماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها.
وفي حديثه إلى شركات ذكاء الأعمال والمؤسسات الاستشارية المتخصصة، أوضح سعادة العطية الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في معالجة التفاوتات العالمية الكبيرة في الحصول على الكهرباء، ودوره الرئيسي كبديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. كذلك، أشار إلى أن دولة قطر تستثمر في الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع سعيها الدائم لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في قطر – كي ترسّخ مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
علاوة على ذلك، تسعى قطر جاهدة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، من أبرزها افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة في الدولة وتوجّهها نحو مصادر طاقة مستدامة، وإدراكها التام للطبيعة الناضبة لمواردها من النفط والغاز.
وقد أوضح سعادة العطية في هذه المقابلة أن دولة قطر تمكّنت من تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها، حيث تحولت من منتج متواضع للنفط إلى لاعب رئيسي في هذا المجال بفضل استراتيجيتها الواعدة للنمو المستقبلي، وتبنيها أحدث المعايير المعمول بها في مجال الطاقة حول العالم
هذا، وتشكّل رؤى سعادة العطية جزءًا من التقرير: قطر 2024، وهو التقرير السنوي الشامل لمجموعة أكسفورد للأعمال حول أهم التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في دولة قطر، والذي أبرز في أحدث إصداراته الدور المتنامي للدولة في مشهد الاقتصاد العالمي.
"التقرير: قطر 2024" متاح حاليًا في نسختين؛ إلكترونية ومطبوعة، يمكن الوصول إليهما عبر:
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