(MENAFN
- Awareness Marketing Management) نجاح أطباء في مشفى زليخة من شفاء فتاة باكستانية تعاني من اضطراب وراثي نادر
عائلة باكستانية تنتقل إلى دبي لعلاج أبنتهم من مرض وراثي نادر
بعد معاناة طويلة تمتد لأكثر من 5 سنوات، عادت الفرحة لعائلة الفتاة أنعم عاصم، 18 عامًا، بعد نجاح أطباء في مشفى زليخة دبي من علاجها من اضطراب وراثي نادر وخطير يهدد الحياة يُعرف باسم نقص مثبط سي 1 للإستراز من النوع 3.
أنعم عانت لمدة خمس إلى ست سنوات من مجموعة معقدة من الأعراض ، بما في ذلك نوبات من الشعور بالاختناق، وصعوبة التنفس، وآلام البطن، والطفح الجلدي، وتورم الشفتين واللسان. وعلى الرغم من زيارتها للعديد من المرافق الطبية في دبي، لم يتم تشخيص حالة أنعم أو علاجها. بعد تقييم دقيق تحت رعاية الدكتور محمد يوسف جان، أخصائي الطب الباطني في مستشفى زليخة، دبي، تم تحديد الحالة بدقة على أنها "نقص مثبط سي 1 للإستراز من النوع 3"، وهو اضطراب وراثي يمكن أن يهدد الحياة ويتطلب غالبًا التنبيب والعناية المركزة.
للتأكد من التشخيص، اقترح الدكتور يوسف إجراء تحقيقات محددة، بما في ذلك اختبار لنشاط مثبط سي 1 للإستراز وفحص جيني شامل. كانت هذه الاختبارات ضرورية لضمان التشخيص الدقيق وتطوير خطة علاج مبنية على معلومات.
نصحت خطة العلاج التي بدأها الدكتور يوسف بإعطاء 1000 وحدة دولية من مثبط سي 1 للإستراز البشري عن طريق الوريد. يتم تكرار هذا العلاج كل أربعة أيام وسيستمر حتى يتم نقل أنعم إلى نظام صيانة يتضمن حقن اللاناديلوماب. يُعطى اللاناديلوماب كل أسبوعين في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم يُعطى شهريًا مدى الحياة. يُعد هذا النظام المخصص ضروريًا لمنع النوبات التي تهدد الحياة ويُحسن بشكل كبير جودة حياة المريض.
أثبت هذا النهج العلاجي الشامل والشخصي فعاليته في تقليل خطر التكرار. مع توفر خيارات العلاج المتقدمة مثل اللاناديلوماب في مستشفى زليخة، تم تقليل معدل التكرار لهذه الحالة إلى ما بين 3-5٪ فقط، ولم تُسجل أي حالات تكرار في المرضى الذين يخضعون لهذا العلاج.
أعرب السيد عاصم ، والد الآنسة أنعم، عن امتنانه للدكتور يوسف جان ولمستشفى زليخة. وقال: "بعد استشارة جميع المستشفيات الثلاثية تقريبًا في باكستان دون أي راحة، انتقلنا إلى دبي من أجل علاجها. وبعد الاستشارة مع الدكتور يوسف، انخفضت حالتها بشكل كبير."
يسلط الدكتور يوسف الضوء على الحاجة الملحة لتقييم شامل لتاريخ المريض والعائلة في تطوير خطط علاج فعالة. وصرح قائلاً: "الأمراض قابلة للعلاج من خلال التحقيقات الشاملة والرعاية الشخصية". "في مستشفى زليخة، نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الرعاية لمرضانا ونسعى جاهدين في التحقيق وعلاج مرضانا."
يلتزم مستشفى زليخة، دبي، بتقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي وتحسين جودة حياة المرضى من خلال الرعاية السريرية الاستثنائية وخيارات العلاج المبتكرة.
حول مجموعة زليخة للرعاية الصحية:
تُعتبر مجموعة زليخة للرعاية الصحية علامة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. تضم المجموعة اليوم مستشفيين متعددين التخصصات في دبي والشارقة، بالإضافة إلى مراكز طبية وصيدليات في الإمارات تقدم خدمات وعلاجات متخصصة في أكثر من 30 تخصصًا. تمتلك المجموعة أيضًا مستشفى متعدد التخصصات في الهند - أليكسيس. حصل مستشفى زليخة على اعتراف واسع بالتزامه بتقديم رعاية عالية الجودة وممارسات تجارية مستدامة، كما حصل على جائزة دبي للجودة المرموقة، مما يبرز التزامه بتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى والمجتمع.
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