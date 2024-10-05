هيئة البث: إسرائيل تستعد لرد عسكري“كبير وشديد” على إيران

MENAFN - Palestine News ) PNN- أفادت قناة عبرية رسمية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربة عسكرية“كبيرة وشديدة” لإيران ردا على قصفها الصاروخي لإسرائيل الثلاثاء.

وقالت قناة“كان” التابعة لهيئة البث:“يستعد الجيش الإسرائيلي لـرد كبير وشديد في إيران”.

وأضافت:“يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني لم يسبب أضرارا كبيرة”.

وتابعت:“منذ الهجوم، خطط الجيش الإسرائيلي للرد الذي يعتقد أنه سيكون كبيرا، حيث لا ينوي تجاوز الهجوم دون رد شديد”.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل“تتوقع أن تشارك جهات أخرى في التحالف ضد إيران في الهجوم”.

وذكرت أن“إسرائيل تتلقى الدعم على الساحة الدولية من دول أخرى تنظر إلى المشكلة الإيرانية كمشكلتها أيضا”.

كما أفادت القناة بأنه“كان هناك اجتماع اليوم (السبت) لكبار مسؤولي الجيش مع ممثلي أحد الشركاء، وتوقعت إسرائيل أن يقوم الأمريكيون بدور نشط في الرد على إيران”.

ومن المقرر أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى إسرائيل، هذا الأسبوع، دون تحديد موعد محدد، بحسب القناة.

من جانبها، قالت صحيفة“هآرتس” العبرية:“الجيش يستعد لهجوم كبير على إيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران”.

وأضافت:“لا يستبعد الجيش احتمال إطلاق إيران صواريخ مرة أخرى على البلاد بعد الهجوم الإسرائيلي المرتقب”.

وتابعت الصحيفة:“في الوقت نفسه، يستعد الجيش لتصعيد الهجمات في قطاع غزة، في المناطق التي تظهر فيها بوادر انتعاش حماس”.

في سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري لم تسمه، أن“إسرائيل في خضم استعدادات لهجوم كبير على إيران”، مشيرا إلى أن“الجيش منشغل بذلك معظم الوقت”.

وأضاف المصدر:“نتوقع تعاونا كبيرا من الدول الشريكة في المنطقة خلال الهجوم”.

وقالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر عسكرية بأن“مسؤولين أوروبيين اجتمعوا اليوم بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لتنسيق العملية ضد إيران”.