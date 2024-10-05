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مستعمرون يجبرون المزارعين على ترك أراضيهم في قرية اللبن الغربي شمال رام الله

10/5/2024 8:10:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN-
أجبر مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين على ترك أراضيهم، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عددا من المستعمرين هاجموا تحت حماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون، في منطقة "براعيش"، وأجبروهم على ترك أراضيهم.

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