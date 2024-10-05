مستعمرون يجبرون المزارعين على ترك أراضيهم في قرية اللبن الغربي شمال رام الله

مستعمرون يجبرون المزارعين على ترك أراضيهم في قرية اللبن الغربي شمال رام الله
التاريخ
10/5/2024 8:10:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN-
أجبر مستعمرون، اليوم السبت، المزارعين
على ترك أراضيهم، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عددا من المستعمرين هاجموا تحت حماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون، في منطقة "براعيش"، وأجبروهم على ترك أراضيهم.
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