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الشيخ الماضي يقود الإجراءات العشائرية بمقتل الدكتور الزعبي

10/5/2024 7:19:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كلفت عشيرة الخليفات رسمياً اليوم السبت العين الشيخ طلال صيتان الماضي للسير بالإجراءات العشائرية في حادثة مقتل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد الزعبي.

وأقدم طالب جامعي عشريني فجر أمس الجمعة، على طعن عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور أحمد الزعبي بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إن القاتل سلّم نفسه للمركز الأمني وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.

وبين مصدر أمني
أن
الشخص يدرس الهندسة وهو ابن دكتور آخر ويسكن في السكن الجامعي مع أبيه، ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

MENAFN05102024000151011027ID1108749074

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