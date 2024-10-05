الشيخ الماضي يقود الإجراءات العشائرية بمقتل الدكتور الزعبي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كلفت عشيرة الخليفات رسمياً اليوم السبت العين الشيخ طلال صيتان الماضي للسير بالإجراءات العشائرية في حادثة مقتل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد الزعبي.
وأقدم طالب جامعي عشريني فجر أمس الجمعة، على طعن عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور أحمد الزعبي بواسطة أداة حادة، حيثُ تم إسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي وما لبث أن فارق الحياة.
وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إن القاتل سلّم نفسه للمركز الأمني وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة وبوشر التحقيق في القضية.
وبين مصدر أمني
أن
الشخص يدرس الهندسة وهو ابن دكتور آخر ويسكن في السكن الجامعي مع أبيه، ولا علاقة للدراسة في الحادثة.
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