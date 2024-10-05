Saturday, 05 October 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برهم يختتم مشاركته في أعمال مؤتمر الأيسيسكو لوزراء التربية في عُمان

10/5/2024 6:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان / PNN- اختتم وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم السبت، مشاركته في أعمال مؤتمر "الأيسيسكو" لوزراء التربية والتعليم، الذي عُقد في العاصمة العُمانية مسقط، تحت شعار: "ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات".

وركز المؤتمر على كيفية تحويل التوصيات الناتجة عن قمة تحويل التعليم إلى خطوات عملية ترفع من مستوى التعليم وتواكب التغيرات السريعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وفي كلمته الختامية؛ أكد الوزير أن التعليم الفلسطيني ركيزة رئيسة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقلال الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير استراتيجيات إبداعية لمواجهة التحديات التي تعترض العملية التعليمية؛ كما أبرز دور الوزارة في ضمان استمرار التعليم، حتى في ظل الضائقة المالية التي تعيشها فلسطين وذلك من خلال زيادة مخصصات التعليم.

وشدّد برهم على أن الوضع التعليمي في غزة يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا، إذ يعاني الأطفال من حرمان مستمر من حقهم في التعليم جراء الظروف السياسية والإنسانية المعقدة؛ موضحًا أن 220 ألف طالب/ة من قطاع غزة يتلقون تعليمهم عبر منصات افتراضية، إلى جانب تسجيل 28 ألف طالب/ة للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع العام القادم.

وطالب برهم الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم العملية التعليمية في فلسطين، تحديداً في قطاع غزة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة الفلسطينيين.

وأشاد بدور المعلم الفلسطيني الذي يواجه التحديات اليومية بإصرار ويؤدي رسالته التعليمية بكل رباطة جأش رغم الظروف الصعبة.

وجاءت مشاركة الوزير في المؤتمر في إطار السعي المتواصل لفلسطين لتبني سياسات تعليمية تواكب التحولات العالمية، وتدعم قدرة النظام التعليمي الفلسطيني على الصمود وتوفير فرص تعليم متكافئة للطلبة جميعهم.

وعلى هامش المؤتمر التقى برهم عددا من وزراء التربية والتعليم بحضور سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان د. تيسير جرادات، ومدير عام ديوان الوزير د. سمير طنة.

MENAFN05102024000205011050ID1108748996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث