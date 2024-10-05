برهم يختتم مشاركته في أعمال مؤتمر الأيسيسكو لوزراء التربية في عُمان

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN- اختتم والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم السبت، مشاركته في أعمال مؤتمر "الأيسيسكو" لوزراء التربية والتعليم، الذي عُقد في العاصمة العُمانية مسقط، تحت شعار: "ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات".

وركز المؤتمر على كيفية تحويل التوصيات الناتجة عن قمة تحويل إلى خطوات عملية ترفع من مستوى التعليم وتواكب التغيرات السريعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

وفي كلمته الختامية؛ أكد الوزير أن التعليم الفلسطيني ركيزة رئيسة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقلال الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير استراتيجيات إبداعية لمواجهة التحديات التي تعترض العملية التعليمية؛ كما أبرز دور الوزارة في ضمان استمرار التعليم، حتى في ظل الضائقة المالية التي تعيشها فلسطين وذلك من خلال زيادة مخصصات التعليم.

وشدّد برهم على أن الوضع التعليمي في غزة يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحًا، إذ يعاني الأطفال من حرمان مستمر من حقهم في التعليم جراء الظروف السياسية والإنسانية المعقدة؛ موضحًا أن 220 ألف طالب/ة من قطاع غزة يتلقون تعليمهم عبر منصات افتراضية، إلى جانب تسجيل 28 ألف طالب/ة للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع العام القادم.

وطالب برهم الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم العملية التعليمية في فلسطين، تحديداً في قطاع غزة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة الفلسطينيين.

وأشاد بدور المعلم الفلسطيني الذي يواجه التحديات اليومية بإصرار ويؤدي رسالته التعليمية بكل رباطة جأش رغم الظروف الصعبة.

وجاءت مشاركة الوزير في المؤتمر في إطار السعي المتواصل لفلسطين لتبني سياسات تعليمية تواكب التحولات العالمية، وتدعم قدرة النظام التعليمي الفلسطيني على الصمود وتوفير فرص تعليم متكافئة للطلبة جميعهم.

وعلى هامش المؤتمر التقى برهم عددا من وزراء التربية والتعليم بحضور سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان د. تيسير جرادات، ومدير عام ديوان الوزير د. سمير طنة.