الجيش الإسرائيلي ينذر فلسطينيين بمناطق واسعة وسط غزة بإخلاء منازلهم

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، الفلسطينيين الذين يقطنون بمناطق واسعة في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا استعدادا تنفيذ عملية عسكرية بهذه المناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان بحسابه على منصة“إكس”:“إلى سكان قطاع غزة المتواجدين ، (بمخيمي البريج والنصيرات) يجب إخلاء هذه المناطق نحو المناطق الإنسانية”.

وزعم الجيش أن حركة“حماس” ومنظمات فلسطينية تواصل أنشطتها، وأن الجيش سيعمل“بقوة شديدة” ضدهم.

وأفاد شهود عيان أن الجيش عبر طائراته ألقى منشورات ورقية على مخيمي البريج والنصيرات تتضمن خريطة تحتوي على أرقام المربعات التي يجب إخلاؤها، داعيا المواطنين إلى التوجه نحو مناطق غرب دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع.

وعادة ما تسبق هذه الرسائل هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح؛ حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر 2 مليون نازح من أصل 2.3 مليون نسمة (إجمالي السكان)، خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.