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الاحتلال يواصل اغلاق مدخل بلدة اذنا غرب الخليل لليوم الـ35

10/5/2024 5:09:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغلاق مدخل بلدة اذنا غرب الخليل لليوم الـ35.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في البلدة، وأبقت على اغلاق
المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية لليوم الـ35 على التوالي، ما أضطر المواطنين إلى السير على الأقدام، للوصول إلى أماكن عملهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطرق البديلة للوصول الى مدينة الخليل طويلة ووعرة، ويتخللها حواجز عسكرية عند مداخل القرى والبلدات،
مما يعيق حركة تنقل المواطنين.

الجديد بالذكر، ان البوابات الحديدية تنغص حياة المواطنين، وتعيق تحركاتهم، وتشكل نقاطا للاعتقال والتنكيل.

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