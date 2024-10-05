الاحتلال يواصل اغلاق مدخل بلدة اذنا غرب الخليل لليوم الـ35

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغلاق مدخل بلدة اذنا غرب الخليل لليوم الـ35.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في البلدة، وأبقت على اغلاق
المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية لليوم الـ35 على التوالي، ما أضطر المواطنين إلى السير على الأقدام، للوصول إلى أماكن عملهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الطرق البديلة للوصول الى مدينة الخليل طويلة ووعرة، ويتخللها حواجز عسكرية عند مداخل القرى والبلدات،
مما يعيق حركة تنقل المواطنين.
الجديد بالذكر، ان البوابات الحديدية تنغص حياة المواطنين، وتعيق تحركاتهم، وتشكل نقاطا للاعتقال والتنكيل.
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