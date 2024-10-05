حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 10 (كونا) --
الخامس من أكتوبر
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1954 - تأسيس شركة السينما الكويتية الوطنية برأسمال قدره سبعة ملايين روبية وبدأت عملها عام 1955 بافتتاح (دار سينما
الشرقية) قرب المستشفى الأميري.
1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين عيسى عبداللطيف العبدالجليل أول سفير للكويت لدى السعودية بعد الاستقلال.
1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يشارك للمرة الأولى في مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز الثاني الذي عقد في مصر.
1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن التوحيد القياسي وتم إنشاء إدارة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة بحيث تكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج في الكويت.
1992 - أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد بعد التحرير من العدوان العراقي لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي السابع من بين 278 مرشحا.
1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة الذي يختص بكل الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة والصحة.
2017 - المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الصادر عام 2015.
2022 - الحرس الوطني يفتتح مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات بهدف تحقيق الربط الآلي مع أجهزة الدولة والاستجابة السريعة في مواجهة الطوارئ.
2022 - الكويت تفوز بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لمدة أربعة أعوام مقبلة في انتخابات أجريت في مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد بالعاصمة الرومانية بوخارست.
2022 - الهيئة العامة للرياضة تصدر لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديدة التي تربط بين الدعم المادي والمستوى الفني للاعبين لتكون حافزا في تحقيق أفضل النتائج محليا وخارجيا.
2022 - المتسابق راشد الدواس يحقق المركز الأول عن فئة الهواة في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 المقامة في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.
2022- صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة ال 41 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا. (النهاية)
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