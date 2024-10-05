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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

10/5/2024 4:44:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) --

الخامس من أكتوبر
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1954 - تأسيس شركة السينما الكويتية الوطنية برأسمال قدره سبعة ملايين روبية وبدأت عملها عام 1955 بافتتاح (دار سينما الشرقية) قرب المستشفى الأميري.
1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين عيسى عبداللطيف العبدالجليل أول سفير للكويت لدى السعودية بعد الاستقلال.
1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يشارك للمرة الأولى في مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز الثاني الذي عقد في مصر.
1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن التوحيد القياسي وتم إنشاء إدارة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة بحيث تكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج في الكويت.
1992 - أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد بعد التحرير من العدوان العراقي لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي السابع من بين 278 مرشحا.
1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة الذي يختص بكل الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة والصحة.
2017 - المحكمة الدستورية الكويتية تقضي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الصادر عام 2015.
2022 - الحرس الوطني يفتتح مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات بهدف تحقيق الربط الآلي مع أجهزة الدولة والاستجابة السريعة في مواجهة الطوارئ.
2022 - الكويت تفوز بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لمدة أربعة أعوام مقبلة في انتخابات أجريت في مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد بالعاصمة الرومانية بوخارست.
2022 - الهيئة العامة للرياضة تصدر لائحة ضوابط الاحتراف الرياضي الجديدة التي تربط بين الدعم المادي والمستوى الفني للاعبين لتكون حافزا في تحقيق أفضل النتائج محليا وخارجيا.
2022 - المتسابق راشد الدواس يحقق المركز الأول عن فئة الهواة في بطولة العالم للدراجات المائية 2022 المقامة في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.

2022- صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة ال 41 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا. (النهاية)




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