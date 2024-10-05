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سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

10/5/2024 4:44:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه رعاه الله بعمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الشقيقين كما عبر فيها سموه رعاه الله عن اعتزازه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد أخيه خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات.
سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. (النهاية)

ن و ف




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