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تقرير متخصص: 20ر10 مليار دينار سيولة البورصة الكويتية في الشهور التسعة الأولى من 2024

10/5/2024 4:44:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (183 يوم عمل) بلغ نحو 20ر10 مليار دينار كويتي (نحو 11ر31 مليار دولار أمريكي).
وقال تقرير شركة (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 8ر55 مليون دينار (نحو 19ر170 مليون دولار) مرتفعا بنحو 5ر33 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 7ر41 مليون دينار (نحو 18ر127 مليون دولار).
وأوضح أن مؤشر السوق الأول انخفض بنحو 4ر1 في المئة وانخفض معه مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 6ر0 في المئة بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 4ر3 في المئة وارتفع مؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 2ر4 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن سيولة البورصة ارتفعت في سبتمبر الماضي لتبلغ نحو 507ر1 مليار دينار كويتي (نحو 5ر4 مليار دولار) مقارنة بسيولة أغسطس السابق له البالغة 147ر1 مليار دينار (نحو 4ر3 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 3ر31 في المئة.
وأضاف أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر بلغ نحو 8ر71 مليون دينار (نحو 9ر218 مليون دولار) أي أعلى بنحو 3ر31 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغة نحو 6ر54 مليون دينار (نحو 5ر166 مليون دولار).
وذكر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7ر3 في المئة فقط من تلك السيولة (ضمنها 50 شركة) حظيت بنحو 2ر1 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 1ر3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 5ر21 في المئة من سيولة البورصة ما يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأشار التقرير إلى أن السوق الأول حظي بنحو 3ر759 مليون دينار (3ر2 مليار دولار) أو ما نسبته 4ر50 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 4ر84 في المئة من سيولته ونحو 5ر42 في المئة من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو 6ر15 في المئة من سيولته.
وأوضح أن السوق الرئيسي حظي على نحو 747 مليون دينار (2ر2 مليار دولار) أو نحو 6ر49 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 6ر84 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 4ر15 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال. (النهاية)

م ك ع / م ع ع




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