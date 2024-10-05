الهند: مقتل 31 متمردا ماويا بنيران القوات الامنية في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 5 - 10 (كونا) -- اعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مقتل 31 متمردا ماويا اثر اشتباك مع افراد الامن في محافظة (باستار) بولاية (تشاتيسغار) وسط الهند.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن شرطة الولاية ان عدد القتلى في تبادل اطلاق النار الذي وقع امس الجمعة بين القوات الامنية والمتمردين بلغ 31 متمردا مشيرة الى أن عملية البحث لا تزال جارية في المنطقة.
وقال المفتش العام للشرطة سونداراج بي انه "تم العثور على جثث ثلاثة متمردين ماويين صباح اليوم في الغابة الكثيفة حيث وقع الاشتباك ولم يتم التأكد من هويتهم بعد".
وكان تبادل النيران قد اندلع بين الجانبين خلال عملية امنية اطلقتها القوات المشتركة في غابة بين قريتي (نيندور) و(ثولثولي) على الحدود بين منطقتي (دانتيوادا) و(نارايان بور) وانتشلت القوات الامنية جثث القتلى وكمية كبيرة من الاسلحة من مكان الاشتباك.
ووفق بيانات الشرطة فإن عدد القتلى من المتمردين الماويين في منطقة (باستار) التي تضم سبع مقاطعات ارتفع الى 188 هذا العام.
وينشط المتمردون الماويون في ولايات (ماهراشترا) و(تشاتيسغار) و(جهارخاند) و(اوديسا) و(بيهار) ويخوضون معركة مسلحة ضد الحكومة الهندية مستمرة منذ حوالي 50 عاما تهدف الى عرقلة الأعمال التنموية لانهاء ما يعتبرونه "النظام شبه الاقطاعي والاستعماري واستبداله بنظام شيوعي".(النهاية)
ا ت ك / ا ب خ
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