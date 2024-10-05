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(يونيفيل) تؤكد استمرار أفراد قوات حفظ السلام في مواقعهم جنوب لبنان

10/5/2024 4:44:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 10 (كونا) -- أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم السبت أن أفراد قوات حفظ السلام لا يزالون في "جميع المواقع" وأن علم الأمم المتحدة يظل مرفوعا جنوب لبنان.
وقال المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت القوة الأممية في 30 سبتمبر الماضي نيتها "القيام بعمليات توغل برية محدودة في لبنان" مشيرا إلى تلقي القوات الدولية طلبا بنقل بعض مواقعها.
وأضاف تيننتي "نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر".
وشدد على أن سلامة قوات حفظ السلام وأمنها أمران بالغا الأهمية مذكرا جميع الأطراف بالتزامها "احترام ذلك".
وأكد استمرار (يونيفيل) في حث لبنان والاحتلال الإسرائيلي على "إعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالأفعال وليس بالقول فقط باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".
ويشهد الجنوب اللبناني لا سيما القرى والبلدات الحدودية منذ ايام مواجهات عسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية ومقاتلي (المقاومة) الذي يعملون على منعهم والاشتباك معهم. (النهاية)

ا ي ب / م ع ع




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