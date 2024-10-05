استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت مصادر امنية فلسطينية استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة (طوباس) في الضفة الغربية والتي قامت باحتجاز جثمان الشهيد.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر تأكيدها استشهاد الشاب احمد عوايصة (30 عاما) بعد ان اصيب بالرصاص الحي اثناء محاصرة قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنزله.
وذكرت (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) في بيان مشترك ان قوات الاحتلال اعدمت عوايصة بعد ان قامت بمحاصرة منزله لاعتقاله وأطلقت النار عليه واعتقلته لاحقا وهو ينزف ثم قامت بإبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاده واحتجاز جثمانه.
وأوضح البيان ان عوايصة اسير سابق افرج عنه الاحتلال في 22 اغسطس الماضي بعد ان امضى عامين رهن الاعتقال الاداري.(النهاية)
ن ق / ا ب خ
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