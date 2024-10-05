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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

10/5/2024 4:44:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 10 (كونا) -- أعلنت مصادر امنية فلسطينية استشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة (طوباس) في الضفة الغربية والتي قامت باحتجاز جثمان الشهيد.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر تأكيدها استشهاد الشاب احمد عوايصة (30 عاما) بعد ان اصيب بالرصاص الحي اثناء محاصرة قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنزله.
وذكرت (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) و(نادي الأسير الفلسطيني) في بيان مشترك ان قوات الاحتلال اعدمت عوايصة بعد ان قامت بمحاصرة منزله لاعتقاله وأطلقت النار عليه واعتقلته لاحقا وهو ينزف ثم قامت بإبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاده واحتجاز جثمانه.
وأوضح البيان ان عوايصة اسير سابق افرج عنه الاحتلال في 22 اغسطس الماضي بعد ان امضى عامين رهن الاعتقال الاداري.(النهاية)

ن ق / ا ب خ




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