اقتصاديون: نمو الاقتصاد الوطني يمثل القدرة على الصمود في ظل الصعوبات



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاقتصاد الوطني يواصل إثبات جاذبيته ومتانته وقدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات والصعوبات، حيث جاء هذا النمو في ظل تحديات تتمثل في تراجع الاستثمار وارتفاع تكاليف الشحن وانقطاع سلاسل التوريد وغيرها.



وأضافوا أن الأردن يسعى باستمرار لتحقيق الأهداف الاقتصادية ونمو مستدام من خلال تعزيز الاعتماد والتركيز على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الالتزام بالسياسات الاقتصادية الواضحة والسليمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني الكلي، والمضي قدما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.



ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.



وحقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.8 بالمئة، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة بلغت 4.5 بالمئة، ويليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة بلغت 3.1 بالمئة، وشهدت بعض القطاعات تراجعاً خلال الربع الثاني منها، قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة بلغت -1.3 بالمئة، وقطاع الإنشاءات بنسبة -1.5 بالمئة.



وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن النسبة المتحققة من النمو الاقتصادي تعتبر جيدة ومبشرة خاصة عند مقارنتها بالربع الأول من العام الحالي الذي شهد تباطؤا حيث انخفضت النسبة إلى 2 بالمئة.



وأوضح الساكت أن نسبة النمو التي وصلت إلى 2.4 بالمئة، هي جيدة مقارنة مع ما سبق لكنها لا تزال دون الطموح، خاصة عند مقارنة هذه النسبة بمعدل النمو السكاني الذي يقدر بـ 1.9 بالمئة، مما يعني أن الفارق الحقيقي في النمو يبلغ 0.5 بالمئة، مضيفا أن هذا الفارق لا يكفي لتوفير فرص عمل جديدة ولا لإنقاذ الاقتصاد بشكل فعال.



وأشار إلى أن قطاع الزراعة سجل نسبة نمو عالية تجاوزت 6 بالمئة، من إجمالي نسبة النمو البالغة 2.4 بالمئة، كما حققت قطاعات النقل والاتصالات والمياه والكهرباء نسب نمو وصلت إلى 4.8 بالمئة.



وأضافت أن الصناعات التحويلية لا تزال تسجل نسب نمو منخفضة للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي حيث استحوذت على 3.1 بالمئة من نسبة النمو، مؤكدا أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة حيث تتقاطع الصناعات التحويلية مع العديد من الصناعات الأخرى.



ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات شهد تراجعا للمرة الثانية والثالثة على التوالي وهو ما يؤثر سلبا على النشاط العمراني والقطاعات المرتبطة به، داعيا الى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا التراجع، ولتحسين أداء القطاع الصناعي الذي يعاني من نسب نمو متواضعة.



وشدد المهندس الساكت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الإنشاءات والصناعات الاستخراجية، داعيا الحكومة إلى وضع حلول بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.



من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب، إن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام والبالغ 2.4 بالمئة، يعد ايجابيا في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.



وأضاف الشياب أن تحقيق هذا النمو في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع الغزة، وحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وحالة من التحفظ سواء كان في الاستثمار أو الاستهلاك في القطاعات كافة، بالاضافة إلى التراجع في الاستثمار وارتفاع تكاليف الشحن وانقطاع سلاسل التوريد، يعد إنجازا اقتصاديا في هذا السياق الصعب.



وأشار إلى أن هذا النمو، رغم إيجابيته في الحالة الراهنة، إلا أنه في الظروف العادية لا يحقق الطموحات الاقتصادية للأردن وفق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5 بالمئة، مبينا أن هذا المعدل المتواضع لا يساعد في خلق فرص عمل كافية أو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل ملموس.



ولفت إلى أن القطاعات التي ساهمت بشكل رئيسي في هذا النمو تشمل القطاع الزراعي والاتصالات، فيما شهد قطاع الإنشاءات تراجعا بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، موكدا أن القطاعات المنتجة الرئيسية مثل القطاع الصناعي والمعادن شهدت تراجعا نتيجة الصعوبات في التصدير الناتجة عن الأوضاع الاقليمية.



وأكد الدكتور الشياب ضرورة العمل على رفع معدلات النمو في المستقبل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن تحقيق الاقتصاد الأردني هذه النسبة من النمو يعد إنجازا استثنائيا في ضوء التحديات الجسيمة التي تحيط بالمنطقة، سواء كانت إقليمية أو دولية.

وأشار المجالي إلى أن التحديات الراهنة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تؤثر فقط على استقرار المنطقة سياسيا، بل حملت معها انعكاسات اقتصادية شديدة الوطأة، مثل تذبذب الأسواق، واضطراب سلاسل التوريد، وتزايد المخاطر الاستثمارية.

وبين أنه في ظل هذه الضغوط، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود وتحقيق هذا النمو، وهو ما يعكس مرونة غير عادية وديناميكية فريدة في التعامل مع الأزمات، مؤكدا أن هذا النمو لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لجهود مكثفة وسياسات اقتصادية مدروسة تم تنفيذها بالتوازي مع الرؤية الملكية السامية.

وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حرصت على وضع خطط إصلاحية شاملة تعزز مناعة المملكة الاقتصادية وتوسع نطاق التنمية المستدامة، ما جعل الاقتصاد قادرا على التكيف مع الظروف غير المواتية التي تواجهه، سواء بسبب النزاعات الإقليمية أو تقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح المجالي أن هذا النمو يمثل نقطة تحول هامة، ويبعث برسالة قوية بأن الاقتصاد الأردني ليس فقط قادرا على مواجهة التحديات، بل أيضا على الاستمرار في مسيرة التنمية، حتى في أصعب الظروف، مشيرا إلى أن هذه الرسالة لابد من توجيهها لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على أن الاقتصاد الأردني قادر على ان يكون حاضنة مهمة لاستثمارات آمنه تتمتع ببيئة اقتصادية مستقرة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن الأردن على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمنطقة والعالم، يواصل إثبات قوته كدولة مؤسسات راسخة قادرة على مواجهة التحديات.

وأشار القريوتي إلى أن المؤسسات الأردنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، تعمل بشكل متناغم ضمن برامج اقتصادية واضحة تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار، رغم التحديات التي يواجهها الطرفان والأعباء الكبيرة الموجودة على الموازنة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والضرائب.

وأوضح القريوتي أن الأردن حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، وهي نسبة إيجابية في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول المتقدمة، مضيفا أن هذا النمو يعكس قوة القطاعات الاقتصادية الأردنية الرئيسية.

وبين أن الأردن يتجه نحو الاعتماد على الذات من خلال الإنتاج والسلع والخدمة المحلية في مختلف القطاعات التي تدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم هذه القطاعات الرئيسية القطاع الزراعي والتعليم والصحة، بالاضافة إلى القطاع الرئيسي المحرك وهو القطاع الصناعي الذي يعمل على التوازن دائما والقطاع التجاري.

وأشار إلى أن من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً وتعطي إشارة مبشرة، قطاع الزراعة الذي نما بنسبة 6.2 بالمئة، ليصل إلى مساهمة تتجاوز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه رغم أن الأردن يعد من الدول الأفقر في مصادر المياه، إلا أن هذا النمو يعكس التحسينات الكبيرة في الأساليب الزراعية والتوسع في الأسواق الجديدة.

وأكد القريوتي أن نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1 بالمئة، يظهر أن القيمة المضافة أصبحت واضحة في الصناعات والمنتجات المحلية، وذلك من خلال تطوير الإنتاج والخدمات باستخدام كوادر أردنية.

وفيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، أشار القريوتي إلى أنه سجل نمواً بنسبة 2.3 بالمئة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وتراجع السياحة في بعض المناطق مثل البتراء والعقبة وغيرها نتيجة للظروف الإقليمية، إلا أن الاستقرار في أسعار السلع والخدمات ساعد في الحفاظ على هذا النمو.

وذكر القريوتي أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بنسبة 4.8 بالمئة، يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد عليه جميع المواطنين والشركات في عملياتهم اليومية.

أما قطاع الصناعات الاستخراجية، فأكد القريوتي أنه شهد تراجعا طفيفا بنسبة 1.3 بالمئة، بسبب تقلبات أسعار السوق العالمية وتأثيرات العرض والطلب في البورصات العالمية، مبينا أنه رغم التراجع الا أن تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي كان محدودا، وأن هذا التذبذب في أداء قطاع الصناعات الاستخراجية لم يكن له أثر كبير على الاقتصاد الأردني بشكل عام حيث تم امتصاص الصدمة الناتجة عن هذا التراجع من خلال أداء القطاعات الأخرى.

وذكر أن القطاع المالي والتأمين شهد نمواً بنسبة 1.6 بالمئة، وهو قطاع راسخ يمثل حوالي 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيداً بقدرة الأردن على الحفاظ على احتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت 20 مليار دولار.

وشدد القريوتي على أن الأرقام الأخيرة مبشرة وتشير إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ورغم أن المواطنين قد لا يشعرون بتحسن فوري في حياتهم اليومية، إلا أن هذا النمو المستدام يعزز حماية الاقتصاد ضد التقلبات المستقبلية، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار الاقتصادي. بترا