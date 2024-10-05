إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في أميركا وكندا



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت، ستتيح خدمة تفعيل الهوية الرقمية من خلال مكاتب شركة VFS Global إمكانية وصول المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج إلى كافة الخدمات الحكومية عبر تطبيق "سند"، والتي أصبحت متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعتباراً من ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، حيث سيستفيد من هذه الخدمات الحكومية نحو ٢٠٠ ألف أردني مغترب.



ورعى حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأمريكيتين لدى شركة في "إف إس جلوبال" أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في كلاً من نيويورك وواشنطن العاصمة.



كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.



وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، من خلال تفعيل تطبيق "سند". مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.



وأكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة آمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم أيضاً تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.



ولفت السفير القضاة إلى أنه سيجري الإعلان عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.



وقال أميت كومار شارما : "تفخر شركة في إف إس جلوبال باختيارها كشريك لهذا المشروع الرائد مع شركة البريد الأردني، وبما يعزز هذا التعاون من مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والمواطنين، وتستند الشراكة مع البريد الأردني على تعاون قوي، مما يضمن تجربة سلسة للمواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج".



يشار إلى أن التعاون بين البريد الأردني وشركة "في إف إس جلوبال" يهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين، وتبسيط الوصول والقضاء على حاجة المواطنين إلى السفر لمسافات طويلة إلى مكاتب السفارات، وكما أن هذا التعاون يتجاوز خدمة تفعيل الهوية الرقمية، حيث تستعد شركة البريد الأردني وشركة في إف إس جلوبال لتقديم خدمات قنصلية للجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



وللحصول على تجربة استخدام سهلة وسلسة، يمكن للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه المواقع زيارة أقرب مركز تقديم طلبات التأشيرة في مكاتب في إف إس جلوبال الموجودة على العناوين أدناه :- شيكاغو- 142، شارع إي أونتاريو، الطابق السابع عشر، 60611، شيكاغو، إلينوي هيوستن- 1001 شارع تكساس، هيوستن، 77002، هيوستن، تكساس نيويورك- 128إي الشارع الـ32، الطابق الثالث، نيويورك 10016 واشنطن العاصمة- 1025، إن دبليو، الطابق الثاني، 20005، واشنطن العاصمة تورونتو- الوحدة 801، شارع يونج 415، تورنتو، أونتاريو، كندا M5B2E7.