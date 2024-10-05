شركات السيارات في بريطانيا تقدم تخفيضات لدعم أسعار المركبات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قدمت شركات السيارات في بريطانيا، تخفيضات في أسعار السيارات الكهربائية بقيمة ملياري جنيه إسترليني، خلال العام الحالي لتشجيع المبيعات التي مازالت أقل من المستهدف بالنسبة للحكومة، بحسب ما أعلنته رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطاني.
وذكر بيان للرابطة، الجمعة، أن تخفيضات الأسعار ساعدت في وصول مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد خلال الشهر الماضي إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، جاء إجمالي هذه المبيعات من السيارات عديمة الانبعاثات في بريطانيا دون المستهدف بالنسبة للحكومة بنسبة 22% خلال العام الحالي.
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وقال الرئيس التنفيذي للرابطة مايك هاويس:“رغم إنفاق المصنعين المليارات على الإنتاج ودعم التسويق، فإن ضعف السوق يضع الطموحات البيئية في خطر، ويهدد الاستثمار المستقبلي”.
وأكدت الرابطة المخاوف التي أعلنتها شركات التصنيع بشأن مستقبل خطط الحكومة البريطانية للتخلص التدريجي من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، في ظل إلغاء الحوافز الحكومية لمبيعات السيارات الكهربائية.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108748838
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