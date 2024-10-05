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شركات السيارات في بريطانيا تقدم تخفيضات لدعم أسعار المركبات الكهربائية

10/5/2024 4:35:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدمت شركات السيارات في بريطانيا، تخفيضات في أسعار السيارات الكهربائية بقيمة ملياري جنيه إسترليني، خلال العام الحالي لتشجيع المبيعات التي مازالت أقل من المستهدف بالنسبة للحكومة، بحسب ما أعلنته رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطاني.

وذكر بيان للرابطة، الجمعة، أن تخفيضات الأسعار ساعدت في وصول مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد خلال الشهر الماضي إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، جاء إجمالي هذه المبيعات من السيارات عديمة الانبعاثات في بريطانيا دون المستهدف بالنسبة للحكومة بنسبة 22% خلال العام الحالي.

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وقال الرئيس التنفيذي للرابطة مايك هاويس:“رغم إنفاق المصنعين المليارات على الإنتاج ودعم التسويق، فإن ضعف السوق يضع الطموحات البيئية في خطر، ويهدد الاستثمار المستقبلي”.

وأكدت الرابطة المخاوف التي أعلنتها شركات التصنيع بشأن مستقبل خطط الحكومة البريطانية للتخلص التدريجي من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، في ظل إلغاء الحوافز الحكومية لمبيعات السيارات الكهربائية.

المصدر:

MENAFN05102024000202011048ID1108748838

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