Saturday, 05 October 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك سلمان.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

10/5/2024 4:35:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة الملك سلمان الدولية، بفروعها الثلاثة، 10.5 مليارات جنيه، حسبما ذكر أشرف حسين رئيس الجامعة.

وأضاف حسين، أنه الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، والطور، وشرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة 2.5 مليار جنيه تمويلات“تنمية المشروعات” في سيناء والقناة بـ10 سنوات عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد إسرائيل وسط مستقبل غامض “توتال إنرجيز” مهتمة بتوسيع أنشطتها بمجال البحث عن الغاز في مصر

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد أول جامعة ذكية في سيناء، وتسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتأهيل الطلاب ليكونوا قادربين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مُزدوجة الشهادة بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

MENAFN05102024000202011048ID1108748834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث