الملك سلمان.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة
الملك سلمان الدولية، بفروعها الثلاثة، 10.5 مليارات جنيه، حسبما ذكر أشرف حسين رئيس الجامعة.
وأضاف حسين، أنه الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، والطور، وشرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
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وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد أول جامعة ذكية في سيناء، وتسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتأهيل الطلاب ليكونوا قادربين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مُزدوجة الشهادة بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة.
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
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