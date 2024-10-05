الملك سلمان.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت تكلفة إنشاءات وتجهيزات الملك سلمان الدولية، بفروعها الثلاثة، 10.5 مليارات جنيه، حسبما ذكر أشرف حسين رئيس الجامعة.

وأضاف حسين، أنه الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، والطور، وشرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد أول جامعة ذكية في سيناء، وتسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، وتأهيل الطلاب ليكونوا قادربين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مُزدوجة الشهادة بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.