أربعة شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مخيم البداوي شمال لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- استشهد أربعة أشخاص من عائلة لبنانية واحدة، فجر اليوم السبت، في قصف
طائرات الاحتلال الحربية، مبنى سكنيا، في مخيم البداوي شمال لبنان.
واستهدف طيران الاحتلال الحربي الضاحية الجنوبية في بيروت، بسلسلة غارات، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وعشرات الإصابات، في صفوف المدنيين، والمسعفين.
وشن طيران الاحتلال غارات مستهدفاً مدينة النبطية، وبلدات جويا، والخيام، وارزون، والدوير، وأنصار جنوب لبنان.
كما أغار طيران الاحتلال على مدينة بعلبك، وبلدات سعد نايل، وبوداي، والهرمل، والرفيد، ومنطقة المصنع الحدودية في البقاع.
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