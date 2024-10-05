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أربعة شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مخيم البداوي شمال لبنان

10/5/2024 3:13:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد أربعة أشخاص من عائلة لبنانية واحدة، فجر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، مبنى سكنيا، في مخيم البداوي شمال لبنان.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي الضاحية الجنوبية في بيروت، بسلسلة غارات، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وعشرات الإصابات، في صفوف المدنيين، والمسعفين.

وشن طيران الاحتلال غارات مستهدفاً مدينة النبطية، وبلدات جويا، والخيام، وارزون، والدوير، وأنصار جنوب لبنان.

كما أغار طيران الاحتلال على مدينة بعلبك، وبلدات سعد نايل، وبوداي، والهرمل، والرفيد، ومنطقة المصنع الحدودية في البقاع.

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