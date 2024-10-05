أربعة شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال مخيم البداوي شمال لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- استشهد أربعة أشخاص من عائلة لبنانية واحدة، فجر اليوم السبت، في طائرات الاحتلال الحربية، مبنى سكنيا، في مخيم البداوي شمال لبنان.

واستهدف الاحتلال الحربي الضاحية الجنوبية في بيروت، بسلسلة غارات، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وعشرات الإصابات، في صفوف المدنيين، والمسعفين.

وشن طيران الاحتلال غارات مستهدفاً مدينة النبطية، وبلدات جويا، والخيام، وارزون، والدوير، وأنصار جنوب لبنان.

كما أغار طيران الاحتلال على مدينة بعلبك، وبلدات سعد نايل، وبوداي، والهرمل، والرفيد، ومنطقة المصنع الحدودية في البقاع.