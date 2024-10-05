شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت ، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس حمد الله، وعبد الرحمن قشوع، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وسط إطلاق النار، ومداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، واعتقال الشاب ربيع دغلس، بعد دهم وتفتيش منزله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيم العين بمدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها منزل المواطن عطا خليفة، حيث عبثت بمحتوياته.

وفي محافظة طوباس, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من قرية وادي الفارعة جنوب طوباس بعد إصابته.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال

أطلقت الرصاص الحي أثناء اعتقال

الأسير المحرر أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)،

بعد دهم منزل ذويه.

وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل، واعتقال الشاب بعد إصابته.