شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت ، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس حمد الله، وعبد الرحمن قشوع، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وسط إطلاق النار، ومداهمة عدة منازل، والعبث بمحتوياتها، واعتقال الشاب ربيع دغلس، بعد دهم وتفتيش منزله.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء ومخيم العين بمدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها منزل المواطن عطا خليفة، حيث عبثت بمحتوياته.
وفي محافظة طوباس, اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من قرية وادي الفارعة جنوب طوباس بعد إصابته.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال
أطلقت الرصاص الحي أثناء اعتقال
الأسير المحرر أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)،
بعد دهم منزل ذويه.
وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين داخل سجون الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل، واعتقال الشاب بعد إصابته.
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