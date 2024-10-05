طلاب كولومبيا يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN- شرع طلاب "كولومبيا" بولاية نيويورك الأميركية، بقراءة 2360 اسما استشهدوا في قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ قرابة العام، تكريما لهم، وتأكيدا على أنهم ليسوا مجرد أرقام.

وتمكن الطلاب من قراءة هذا العدد من الأسماء، مسجلين في 59 صفحة فقط، من أصل 859 صفحة تحتوي على أسماء 34344 فلسطينيا استشهدوا في الإبادة الجماعية، ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة، في سياق استمرار حراكهم التضامني مع شعبنا الفلسطيني، ورفض العدوان على قطاع غزة.

وتستمر هذه الخطوة الاحتجاجية النوعية أسبوعا

كاملا، يرافقها تعليق صور وأسماء أطفال شهداء من غزة والعلم الفلسطيني في ساحات الجامعة، للفت أنظار الطلبة وادارة الجامعة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأميركية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.