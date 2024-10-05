استشهاد شاب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله في وادي الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس /PNN- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أثناء محاولة اعتقاله، في قرية وادي الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر أمنية، باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي، أثناء عملية اعتقاله.
وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب أحمد مصطفى عوايصة من منزل ذويه في وادي الفارعة، بعد محاصرة المنزل، واقتحامه ومن ثم إصابته بعدة رصاصات.
وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين في الأسر.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل واعتقاله بعد إصابته.
ــــ
MENAFN05102024000205011050ID1108748706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.