استشهاد شاب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله في وادي الفارعة جنوب طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس /PNN- استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أثناء محاولة اعتقاله، في قرية وادي الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر أمنية، باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي، أثناء عملية اعتقاله.

وذكر مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب أحمد مصطفى عوايصة من منزل ذويه في وادي الفارعة، بعد محاصرة المنزل، واقتحامه ومن ثم إصابته بعدة رصاصات.

وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين في الأسر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل واعتقاله بعد إصابته.

ــــ