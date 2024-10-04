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لبنان تحت القصف.. الاحتلال يلقي 73 طنا من القنابل على بيروت

10/4/2024 11:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- واصلت قوات الاحتلال الصهيونية امس، عدوانها على عدة مناطق لبنانية، ما أدى لاستشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين، إضافة لتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
بينما كشفت وسائل إعلام صهيونية أن الطائرات الحربية الصهيونية ألقت 73 طنا من القنابل على ضاحية بيروت الجنوبية.
في سياق متصل، اعلن حزب الله اللبناني امس أنه قتل جنودا صهاينة خلال عمليتين قرب الحدود، وأطلق عشرات الصواريخ على شمال حيفا والجليل مما أسفر عن أضرار كبيرة وحرائق،
وقال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وفي بيان آخر، قال الحزب إنه قصف قوة لآليات وجنود جيش الاحتلال في سهل مارون الراس وأوقعهم قتلى وجرحى.
كما قال إنه قصف تجمعا آخر للآليات والجنود في سعسع بصاروخ بركان ثقيل، واستهدف قاعدة إيلانيا بالجليل الأسفل، ومرابض مدفعية جنوب كريات شمونة، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وقد رصدت وسائل اعلامية مروحية للاحتلال تنقل جنودا مصابين من الشمال إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا.
في غضون ذلك، قالت الشرطة الصهيونية إن خسائر كبيرة سجلت في الممتلكات إثر سقوط صواريخ بمناطق عدة في كريات شمونة والجليل الأدنى، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مبنى في كريات شمونة القريبة من الحدود أصيب إصابة مباشرة بصاروخ.
كما نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس بلدية مستوطنة المطلة أن 50 صاروخا سقطت على المستوطنة وخلفت أضرارا كبيرة فيها.
وقالت الشرطة الصهيونية إن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
وبحسب إذاعة الجيش الإحتلالي، تم رصد نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان منذ الصباح بينها 40 في الساعة الأخيرة نحو منطقة مسغاف بالجليل الغربي.
كما دوت صفارات الإنذار في قيساريا (القيصرية) شمال تل أبيب، حيث يقيم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهو ما اضطره للنزول إلى الملجأ، بحسب الإعلام العبري.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه يجري التحقيق في ما إذا كانت صواريخ أطلقت باتجاه قيساريا ومحيطها استهدفت منصة الغاز في البحر.
وقد أعلن حزب الله ظهر امس أنه قصف مدينة صفد ومستوطنة كرمئيل برشقتين صاروخيتين بعد أن كان قال في وقت سابق امس إنه استهدف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا برشقات صاروخية.
وأظهرت مقاطع مصورة سقوط صواريخ في ضواحي المدينة بعد أن اخترقت الدفاعات الجوية الصهيونية، وأفادت مصادر بأن صواريخ سقطت في المنطقة الصناعية شمالي حيفا التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت في حيفا وكذلك في نهاريا وقيساريا ومستوطنات في الجليل للتحذير من سقوط صواريخ.
وأطلق حزب الله نحو 200 صاروخ على أهداف للاحتلال، بحسب الإعلام الصهيوني.
كما أعلن حزب الله أنه قتل خلال عمليات أمس 17 ضابطا وجنديا صهيونيا، بينما نشرت وسائل إعلام للاحتلال تقارير عن وقوع "حدث أمني صعب" ونقل جنود قتلى أو مصابين من منطقة الحدود مع لبنان.
في غضون ذلك، شنت الطائرات الصهيونية شنت امس غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستهدفت سلسلة غارات للاحتلال مناطق: الحدث، والليلكي، وحي السلم، حيث سجل ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابات، بين المدنيين والمسعفين.
وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات وقرى بجنوب لبنان، كما أغار على بلدات طاريا، والهرمل، وسهل حزين، وحلبتا، في البقاع.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص -بينهم مسعفان- في غارة على منزل في بلدة خربة سلم بالنبطية وسيارة إسعاف في مرجعيون جنوبي لبنان.
واغارت طائرات صهيونية على بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان أيضا.
وبالتزامن مع ذلك، نفذ الجيش الصهيوني غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات الناقورة ومجدل زون وبرج رحال ومنطقة قدموس بمنطقة صور، كما قصفت المدفعية الصهيونية بلدات عيترون ومارون الراس ويارون والخيام وكفركلا والعديسة.
وفي تطور آخر، أنذر الجيش الصهيوني سكان أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.
وكانت الاشتباكات الحدودية بين حزب الله وقوات الاحتلال قد تركزت في محور مارون الراس.
وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، استهدف الطيران الحربي الصهيوني بلدتي علي النهري وصبوبا.
الى ذلك، تسلمت وزارة الصحة اللبنانية، امس، مساعدات طبية قدمتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
من جانبه، لفت ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان خلال تصريحاته للإعلام، إلى "وصول أول رحلة تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة تهدف إلى تسهيل إدارة الصدمات في المستشفيات".
وأضاف: "كانت المستشفيات مثقلة بعدد متزايد من الضحايا، وأعتقد أن مسؤوليتنا كمنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، هي السير مع وزير الصحة لضمان حصول المستشفيات على الأدوات التي تحتاجها لإنقاذ الأرواح".
وشدد على أن الصحة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة "ملتزمة بإزالة الضغوط عن لبنان وشعبه، وكذلك الضغوط على الأشخاص الضعفاء الآخرين الذين يعيشون في البلاد".
من جهته، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان: "نريد أن نظهر تضامننا مع لبنان من خلال عمل كل المنظمات الانسانية في تأمين المساعدات اللازمة، كما ندعو كل المانحين إلى التجاوب بطريقة سريعة" مع الاحتياجات الضرورية.-(وكالات)

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