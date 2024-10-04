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هجوم يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

10/4/2024 11:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرضت القاعدة الأميركية في حقل "كونيكو" للغاز، في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، إلى هجوم بعدد من الصواريخ أطلقتها مجموعات مسلحة موالية لإيران، إضافة لهجوم بمسيرة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن دوي انفجار عنيف سمع داخل القاعدة، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية فيها لعدد من الصواريخ وإسقاطها، أعقبها رد القوات في القاعدة بصواريخ على مصادر النيران.

وبحسب المرصد السوري، تعرضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية خلال عام لـ142 هجومًا من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من إيران.

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