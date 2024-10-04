هجوم يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت القاعدة الأميركية
في حقل "كونيكو" للغاز، في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، إلى هجوم
بعدد من الصواريخ أطلقتها مجموعات مسلحة موالية لإيران، إضافة لهجوم بمسيرة، وفق
ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن دوي
انفجار عنيف سمع داخل القاعدة، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية فيها لعدد من
الصواريخ وإسقاطها، أعقبها رد القوات في القاعدة بصواريخ على مصادر النيران.
وبحسب المرصد السوري،
تعرضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية خلال عام لـ142 هجومًا من قبل المجموعات
المسلحة المدعومة من إيران.
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