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اللورد علي يخضع لتحقيق برلماني في سجل مصالحه بعد فضيحة التبرعات لحزب العمال

10/4/2024 8:09:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخضع‭ ‬أكبر‭ ‬المتبرعين‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني،‭ ‬اللورد‭ ‬وحيد‭ ‬علي،‭ ‬لتحقيق‭ ‬برلماني‭ ‬بسبب‭ ‬احتمال‭ ‬انتهاكه‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬شكوى‭ ‬بعدم‭ ‬تسجيل‭ ‬مصالحه‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندت‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Independent ‮»‬‭ ‬يواجه‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬الهدايا‭ ‬والتبرعات‭ ‬المالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬من‭ ‬مفوض‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬للمعايير‭ ‬بشأن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المحتملة‭ ‬للقواعد‭ ‬البرلمانية،‭ ‬حيث‭ ‬يُطلب‭ ‬منه‭ ‬بصفته‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات،‭ ‬تسجيل‭ ‬مصالحه‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعد‭ ‬السلوك‭ ‬البرلمانية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أعلن‭ ‬10‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬أن‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬سدد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬والضيافة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬له‭ ‬مانحون‭ ‬أثرياء‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعضها‭ ‬من‭ ‬اللورد‭ ‬علي،‭ ‬بعد‭ ‬الجدل‭ ‬الواسع‭ ‬والانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالته‭ ‬والنواب‭.‬

كما‭ ‬أصرت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬جميع‭ ‬الإرشادات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وعدم‭ ‬انتهاك‭ ‬أي‭ ‬قواعد‭ ‬بقبول‭ ‬الهدايا‭ ‬والتذاكر‭ ‬المجانية‭ ‬من‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭.‬

واللورد‭ ‬علي‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المتبرعين‭ ‬لحزب‭ ‬العمال،‭ ‬وتقدر‭ ‬ثروته‭ ‬بنحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬تبرع‭ ‬اللورد‭ ‬علي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬للحزب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لحملة‭ ‬كير‭
‬ستارمر‭ ‬القيادية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭.‬

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