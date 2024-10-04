اللورد علي يخضع لتحقيق برلماني في سجل مصالحه بعد فضيحة التبرعات لحزب العمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يخضع أكبر المتبرعين لحزب العمال البريطاني، اللورد وحيد علي، لتحقيق برلماني بسبب احتمال انتهاكه قواعد السلوك البرلمانية بعد تلقي شكوى بعدم تسجيل مصالحه بطريقة صحيحة.
وبحسب صحيفة الإندبندت « The Independent » يواجه اللورد علي الذي قدم الهدايا والتبرعات المالية الكبيرة لرئيس الوزراء وغيره من أعضاء حزب العمال، تحقيقًا من مفوض مجلس اللوردات للمعايير بشأن الانتهاكات المحتملة للقواعد البرلمانية، حيث يُطلب منه بصفته عضوا في مجلس اللوردات، تسجيل مصالحه وفقا لقواعد السلوك البرلمانية.
وفي الوقت نفسه أعلن 10 داونينغ ستريت أن كير ستارمر سدد أكثر من 6000 جنيه إسترليني من الهدايا والضيافة التي قدمها له مانحون أثرياء منذ توليه منصب رئيس الوزراء، وبعضها من اللورد علي، بعد الجدل الواسع والانتقادات التي طالته والنواب.
كما أصرت مصادر من حزب العمال وأعضاء الحكومة على اتباع جميع الإرشادات بشكل كامل وعدم انتهاك أي قواعد بقبول الهدايا والتذاكر المجانية من اللورد علي.
واللورد علي هو رجل أعمال في مجال الإعلام وواحد من أكبر المتبرعين لحزب العمال، وتقدر ثروته بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.
وفي المجموع، تبرع اللورد علي بأكثر من 700 ألف جنيه إسترليني للحزب، بما في ذلك 100 ألف جنيه إسترليني لحملة كير
ستارمر القيادية لعام 2020.
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