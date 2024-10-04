بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬بدبي‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مربعة‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬94‭ ‬درهماً‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة‭ ‬الواحدة‭.‬

وبلغت‭ ‬التصرفات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬886‭ ‬صفقة‭.‬