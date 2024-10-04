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بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

10/4/2024 8:09:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجل‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬بدبي،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬صفقة‭ ‬بيع‭ ‬لقطعة‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليلايس‭ ‬1‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬83‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬بدبي‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مربعة‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬94‭ ‬درهماً‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة‭ ‬الواحدة‭.‬

وبلغت‭ ‬التصرفات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬886‭ ‬صفقة‭.‬

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