بيع قطعة أرض في دبي بقيمة 2.83 مليار درهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سجل السوق العقاري بدبي، أمس الجمعة، صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 2.83 مليار درهم.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الأرض تمتد على مساحة 30 مليون قدم مربعة أي ما يعادل 94 درهماً للقدم المربعة الواحدة.
وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات أمس نحو 4.8 مليارات درهم نتجت عن 886 صفقة.
MENAFN04102024000055011008ID1108748399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.