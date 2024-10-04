Saturday, 05 October 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسبار ((هيرا)) سينطلق قريبا لدراسة كويكب حرفت ناسا مساره

10/4/2024 8:09:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيكون‭ ‬الكويكب‭ ‬ديمورفوس‭ ‬الذي‭ ‬اصطدمت‭ ‬به‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حرف‭ ‬مساره،‭ ‬موضع‭ ‬دراسة‭ ‬بواسطة‭ ‬المسبار‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬هيرا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُتوقَع‭ ‬إطلاقه‭ ‬الاثنين،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬كيفية‭ ‬حماية‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مستقبلي‭ ‬قد‭ ‬تواجهه‭. ‬

وفي‭ ‬حدث‭ ‬مشابه‭ ‬لفيلم‭ ‬هوليوودي،‭ ‬تحطمت‭ ‬مركبة‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬درات‮»‬‭ ‬عمدا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬كويكب‭ ‬ديمورفوس‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬قمر‮»‬‭ ‬كويكب‭ ‬أكبر‭ ‬اسمه‭ ‬ديديموس‭. ‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الاختبارية‭ ‬الفريدة‭ ‬لـ«الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬حرف‭ ‬مسار‭ ‬كويكب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واجهت‭ ‬الأرض‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مماثل‭. ‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جسما‭ ‬يبلغ‭ ‬قطره‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالأرض‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬عالمية‭ ‬كانقراض‭ ‬الديناصورات،‭ ‬يصطدم‭ ‬بالأرض‭ ‬كل‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬عام،‭ ‬بينما‭ ‬يصطدم‭ ‬كويكب‭ ‬قطره‭ ‬140‭ ‬مترا،‭ ‬بالأرض‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬عام‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأجسام‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬يأتي‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬حزام‭ ‬كويكبات‭ ‬بين‭ ‬المريخ‭ ‬والمشتري،‭ ‬كل‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا‭ ‬تقريبا‭ ‬معروفة‭ ‬ولا‭ ‬يهدد‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬المقبل‭. ‬

ولم‭ ‬يُرصد‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬الكويكبات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬140‭ ‬مترا،‭ ‬لكن‭ ‬40 % ‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭. ‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الطبيعي‭ ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬المخاطر‭ ‬الأقل‭ ‬احتمالا‮»‬،‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬أنفسنا‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬باتريك‭ ‬ميشال،‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لمهمة‭ ‬‮«‬هيرا‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭. ‬

ويبلغ‭ ‬قطر‭ ‬ديمورفوس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبعد‭ ‬حوالي‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬وقت‭ ‬اصطدامه‭ ‬بها،‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬مترا‭ ‬ولم‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬كوكبنا‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاصطدام‭ ‬به،‭ ‬تمكنت‭ ‬مركبة‭ ‬ناسا،‭ ‬وهي‭ ‬بحجم‭ ‬ثلاجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬مساره‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خفض‭ ‬مداره‭ ‬بمقدار‭ ‬33‭ ‬دقيقة‭. ‬

إلا‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬تأثيرات‭ ‬الارتطام‭ ‬على‭ ‬الكويكب‭ ‬الصغير،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬بنيته‭ ‬الداخلية‭ ‬قبلها‭. ‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬دارت‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬جدوى‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬فثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬لتحديد‭ ‬الطاقة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬الفاعلية‭ ‬لحرف‭ ‬مسار‭ ‬أي‭ ‬كويكب‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭. ‬

MENAFN04102024000055011008ID1108748398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث