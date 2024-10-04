مسبار ((هيرا)) سينطلق قريبا لدراسة كويكب حرفت ناسا مساره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬حدث‭ ‬مشابه‭ ‬لفيلم‭ ‬هوليوودي،‭ ‬تحطمت‭ ‬مركبة‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬درات‮»‬‭ ‬عمدا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬كويكب‭ ‬ديمورفوس‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬قمر‮»‬‭ ‬كويكب‭ ‬أكبر‭ ‬اسمه‭ ‬ديديموس‭. ‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬الاختبارية‭ ‬الفريدة‭ ‬لـ«الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬حرف‭ ‬مسار‭ ‬كويكب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واجهت‭ ‬الأرض‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مماثل‭. ‬

وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جسما‭ ‬يبلغ‭ ‬قطره‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالأرض‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬عالمية‭ ‬كانقراض‭ ‬الديناصورات،‭ ‬يصطدم‭ ‬بالأرض‭ ‬كل‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬عام،‭ ‬بينما‭ ‬يصطدم‭ ‬كويكب‭ ‬قطره‭ ‬140‭ ‬مترا،‭ ‬بالأرض‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬عام‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأجسام‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬يأتي‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬حزام‭ ‬كويكبات‭ ‬بين‭ ‬المريخ‭ ‬والمشتري،‭ ‬كل‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا‭ ‬تقريبا‭ ‬معروفة‭ ‬ولا‭ ‬يهدد‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬المقبل‭. ‬

ولم‭ ‬يُرصد‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬الكويكبات‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قطرها‭ ‬140‭ ‬مترا،‭ ‬لكن‭ ‬40 % ‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭. ‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الطبيعي‭ ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬المخاطر‭ ‬الأقل‭ ‬احتمالا‮»‬،‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لحماية‭ ‬أنفسنا‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬باتريك‭ ‬ميشال،‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لمهمة‭ ‬‮«‬هيرا‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭. ‬

ويبلغ‭ ‬قطر‭ ‬ديمورفوس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبعد‭ ‬حوالي‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬وقت‭ ‬اصطدامه‭ ‬بها،‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬مترا‭ ‬ولم‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬كوكبنا‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاصطدام‭ ‬به،‭ ‬تمكنت‭ ‬مركبة‭ ‬ناسا،‭ ‬وهي‭ ‬بحجم‭ ‬ثلاجة‭ ‬كبيرة،‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬مساره‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خفض‭ ‬مداره‭ ‬بمقدار‭ ‬33‭ ‬دقيقة‭. ‬

إلا‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬تأثيرات‭ ‬الارتطام‭ ‬على‭ ‬الكويكب‭ ‬الصغير،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬بنيته‭ ‬الداخلية‭ ‬قبلها‭. ‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬دارت‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬جدوى‭ ‬هذه‭ ‬التقنية،‭ ‬فثمة‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬لتحديد‭ ‬الطاقة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬الفاعلية‭ ‬لحرف‭ ‬مسار‭ ‬أي‭ ‬كويكب‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭. ‬