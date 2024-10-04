تاجر خردة عثر على لوحة أصلية لبيكاسو من دون أن يعلم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال خبراء فنون إن لوحة اكتشفها تاجر خردة في قبو في جزيرة كابري الإيطالية قبل ما يربو على 60 سنة قد تكون من أعمال بيكاسو الأصلية.
وتم تعليق اللوحة منذ العثور عليها في إطار رخيص على حائط حجرة معيشة التاجر. ويمنح خبراء فنون المالكين الحاليين للصورة غير المتناسقة لسيدة أملا في أن تكون من أعمال بيكاسو.
وأفادت صحيفة «إل جيورنو» أمس بأن فريق خبراء من مؤسسة أركاديا، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، أظهر على ما يبدو أن توقيع بيكاسو المخطوط على اللوحة أصلي.
وكان لويجي لا روسو، من بومبي، ينظف قبو فيلا في جزيرة كابري الواقعة في البحر الأبيض المتوسط عام 1962 عندما عثر على قماش لوحة ملفوف، وأخذه معه وعلقه في المنزل.
وقال أندريا، نجل لا روسو، للصحفيين إن والدته كانت تكره الصورة ووصفتها بأنها بشعة، ولطالما رغبت في التخلص منها. ونقلت صحيفة إل جيورنو عن أندريا قوله «كان الوالدان بسيطين، ولا يعرفان شيئا عن الفن». وعند مرحلة ما لاحظ الابن توقيع بيكاسو على اللوحة.
ويقال إن اللوحة تصور المصورة الفوتوغرافية دوما مار، إحدى ملهمات بيكاسو. ويقدر لوكا ماركانتي، مؤسس مؤسسة أركاديا، قيمة اللوحة بستة ملايين يورو.
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