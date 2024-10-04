تاجر خردة عثر على لوحة أصلية لبيكاسو من دون أن يعلم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬تعليق‭ ‬اللوحة‭ ‬منذ‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رخيص‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬حجرة‭ ‬معيشة‭ ‬التاجر‭. ‬ويمنح‭ ‬خبراء‭ ‬فنون‭ ‬المالكين‭ ‬الحاليين‭ ‬للصورة‭ ‬غير‭ ‬المتناسقة‭ ‬لسيدة‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬بيكاسو‭. ‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬جيورنو‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬أركاديا،‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬سويسرا‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬أظهر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬بيكاسو‭ ‬المخطوط‭ ‬على‭ ‬اللوحة‭ ‬أصلي‭. ‬

وكان‭ ‬لويجي‭ ‬لا‭ ‬روسو،‭ ‬من‭ ‬بومبي،‭ ‬ينظف‭ ‬قبو‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬كابري‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬عندما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬قماش‭ ‬لوحة‭ ‬ملفوف،‭ ‬وأخذه‭ ‬معه‭ ‬وعلقه‭ ‬في‭ ‬المنزل‭. ‬

وقال‭ ‬أندريا،‭ ‬نجل‭ ‬لا‭ ‬روسو،‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬والدته‭ ‬كانت‭ ‬تكره‭ ‬الصورة‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬بشعة،‭ ‬ولطالما‭ ‬رغبت‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬إل‭ ‬جيورنو‭ ‬عن‭ ‬أندريا‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الوالدان‭ ‬بسيطين،‭ ‬ولا‭ ‬يعرفان‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬الفن‮»‬‭. ‬وعند‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬لاحظ‭ ‬الابن‭ ‬توقيع‭ ‬بيكاسو‭ ‬على‭ ‬اللوحة‭.

‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬اللوحة‭ ‬تصور‭ ‬المصورة‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬دوما‭ ‬مار،‭ ‬إحدى‭ ‬ملهمات‭ ‬بيكاسو‭. ‬ويقدر‭ ‬لوكا‭ ‬ماركانتي،‭ ‬مؤسس‭ ‬مؤسسة‭ ‬أركاديا،‭ ‬قيمة‭ ‬اللوحة‭ ‬بستة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭. ‬