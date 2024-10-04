الكوارث المناخية الشديدة تضرب الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬منطقة‭ ‬بيج‭ ‬بيند‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عندها‭ ‬إعصار‭ ‬هيلين‭ ‬اليابسة،‭ ‬قد‭ ‬مرت‭ ‬بعقود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لأعاصير‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعاصير،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬

وأصيب‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬تأثيرات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬بالشلل‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭. ‬