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الكوارث المناخية الشديدة تضرب الولايات المتحدة

10/4/2024 8:09:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬إعصار‭ ‬هيلين‭ ‬دمارا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬ضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬القوية‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬واجتاحت‭ ‬شرقي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬شخصا‭ ‬وقطع‭ ‬الاتصال‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬بأكملها،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬صدمة‭. ‬

وكانت‭ ‬منطقة‭ ‬بيج‭ ‬بيند‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عندها‭ ‬إعصار‭ ‬هيلين‭ ‬اليابسة،‭ ‬قد‭ ‬مرت‭ ‬بعقود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬لأعاصير‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعاصير،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬

وأصيب‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬تأثيرات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬بالشلل‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭. ‬

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