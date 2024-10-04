محاكمة بحريني لصيد الروبيان بشباك الجر القاعية والتحفظ على قاربه وسيارته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬بداخل‭ ‬سيارته‭ ‬وهو‭ ‬يحوز‭ ‬ثلاث‭ ‬ثلاجات‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج،‭ ‬ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬صيدها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أشخاص‭ ‬آسيويين‭ ‬اتفق‭ ‬معهم‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬بواسطة‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬وساعدهم‭ ‬بأن‭ ‬سلمهم‭ ‬القارب‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬إبلاغها‭ ‬بالواقعة‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬القاعية،‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬بارتكابه‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال،‭ ‬واستمعت‭ ‬النيابة‭ ‬لشهود‭ ‬الإثبات،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬وقاربه‭ ‬وإحالته‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬محبوساً،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬لحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تعزز‭ ‬استدامة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬