محاكمة بحريني لصيد الروبيان بشباك الجر القاعية والتحفظ على قاربه وسيارته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة صيد الروبيان عن طريق شباك الجر القاعية المحظورة، وأمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة خفر السواحل مفاده ضبط المتهم بداخل سيارته وهو يحوز ثلاث ثلاجات من الروبيان الطازج، ودلت التحريات على أنه تم صيدها عن طريق أشخاص آسيويين اتفق معهم مسبقاً على صيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وساعدهم بأن سلمهم القارب الخاص به، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استجوبت المتهم بعد أن وجهت إليه تهمة الاشتراك مع آخرين في صيد الروبيان عن طريق شباك الجر القاعية، والذي اعترف بارتكابه تلك الأفعال، واستمعت النيابة لشهود الإثبات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم والتحفظ على سيارته وقاربه وإحالته الى المحكمة الجنائية محبوساً، فيما أكد رئيس النيابة ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لحماية الثروة البحرية، حيث إنها تعزز استدامة الموارد الطبيعية.
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