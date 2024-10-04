إلزام قائد سيارة تعويض أسرة 12 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تسبب‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬أسرة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬وأم‭ ‬وطفل‭ ‬بإصابات‭ ‬متعددة‭ ‬وتعرض‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بنسبة‭ ‬عجز‭ ‬بدرجة‭ ‬متفاوتة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬قيادته‭ ‬بتهور‭ ‬وتجاوزه‭ ‬للإشارة‭ ‬الحمراء‭ ‬إلى‭ ‬الاصطدام‭ ‬بهم‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مسارهم‭ ‬الصحيح،‭ ‬حيث‭ ‬ألزمته‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الكبرى‭ ‬الرابعة‭ ‬وشركة‭ ‬تأمين‭ ‬تعويض‭ ‬الأسرة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محفوظ‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬رفقة‭ ‬زوجته‭ ‬وطفله‭ ‬أثناء‭ ‬قيادته‭ ‬لسيارته‭ ‬في‭ ‬مساره‭ ‬الصحيح‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬باصطدام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بهم‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬الإشارة‭ ‬الحمراء،‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬له‭ ‬إصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬انتهت‭ ‬إلى‭ ‬تعرضه‭ ‬لعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرتها‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭% ‬وإصابة‭ ‬زوجته‭ ‬بعاهة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭% ‬وإصابة‭ ‬نجله‭ ‬القاصر‭ ‬بعاهة‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬وكلها‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬الاصطدام‭ ‬بمحيط‭ ‬السيارة،‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بمعاقبة‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بإدانته‭ ‬جنائيا‭ ‬وتغريمه‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬تسبب‭ ‬به‭.‬

حيث‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬طلبا‭ ‬للتعويض‭ ‬المادي‭ ‬والأدبي‭ ‬وطالب‭ ‬بـ1500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وأدبيا‭ ‬مؤقتا‭ ‬و200‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬عما‭ ‬أصاب‭ ‬زوجته‭ ‬وابنه‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بصفته‭ ‬وليا‭

‬طبيعيا‭ ‬عن‭ ‬ابنه‭ ‬القاصر‭ ‬بمبلغ‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬و4200‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬عما‭ ‬أصاب‭ ‬زوجته،‭ ‬دافعا‭ ‬بأن‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الجزائية‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬حجية‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية،‭ ‬وقد‭ ‬أدانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولية‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بأن‭ ‬للمضرور‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬مؤمن‭ ‬عليها‭ ‬إجبارياً‭ ‬أن‭ ‬يرجع‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بدعوى‭ ‬مباشرة‭ ‬لاقتضاء‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬مستمدا‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬نصوص‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬عن‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬المركبات‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬1987‭.‬

وذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم،‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬بالأوراق‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬قبل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثاني‭ ‬المتسبب‭ ‬بالحادث‭ ‬المروري‭ ‬عن‭ ‬تهم‭ ‬منها‭ ‬تهمة‭ ‬التسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬ثبت‭ ‬إصابة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بنسبة‭ ‬عجز‭ ‬قدرتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬بـ‭ ‬3‭% ‬نتيجة‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقدر‭ ‬له‭ ‬المحكمة‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬بـ1500‭ ‬دينار‭ ‬وبـ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬عما‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬نفسية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬طلباته‭ ‬كانت‭ ‬قاصرة‭ ‬على‭ ‬تعويضه‭ ‬بـ1500‭ ‬دينار‭ ‬ماديا‭ ‬وأدبيا‭ ‬فتقضي‭ ‬به‭ ‬المحكمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬عما‭ ‬لحق‭ ‬زوجته‭ ‬وابنه‭ ‬من‭ ‬ضرر‭ ‬نفسي‭.‬

كما‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدعي‭ ‬عليهما‭ ‬تعويض‭ ‬الزوجة‭ ‬بـ3500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬و700‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬و300‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬عما‭ ‬لحقها‭ ‬من‭ ‬رؤيتها‭ ‬لزوجها‭ ‬وابنها‭ ‬القاصر‭ ‬مصابين،‭ ‬وعن‭ ‬أبنه‭ ‬القاصر‭ ‬فتقضي‭ ‬له‭ ‬المحكمة‭ ‬بتعويض‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬و200‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬أدبيا‭ ‬عما‭ ‬لحق‭ ‬والديه‭ ‬من‭ ‬ضرر‭ ‬نفسي‭ ‬لرؤيته‭ ‬مصابا‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بالتضامم‭ ‬أن‭ ‬يؤديا‭ ‬للمدعي‭ ‬الأول‭ ‬1700‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وادبيا‭ ‬وإلزامهما‭ ‬بأن‭ ‬يؤديا‭ ‬للمدعي‭ ‬الأول‭ ‬بصفته‭ ‬وليا‭ ‬طبيعيا‭ ‬عن‭ ‬ابنه‭ ‬القاصر‭ ‬6200‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وادبيا‭ ‬وان‭ ‬يؤديا‭ ‬للمدعية‭ ‬الثانية‭ ‬4500‭ ‬تعويضا‭ ‬ماديا‭ ‬وادبيا‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬عليهما‭ ‬بالمناسب‭ ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬و50‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬و270‭ ‬دينارا‭ ‬أتعاب‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭.‬