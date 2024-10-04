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نواب: دور كبير للمعلمين في المسيرة التنموية وحفظ الأجيال

10/4/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬بالدور‭ ‬القيادي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬ودعم‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬عبر‭ ‬إدخال‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬متطورة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬وتساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬أولت‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مستمرة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬بارزة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬شاملة‭ ‬لتطوير‭ ‬المدارس‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬الملائمة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تفوق‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬بالمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعليم‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬2030‭.‬

بدورها‭ ‬رفعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمعلم،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬عقول‭ ‬الأجيال‭ ‬وبناء‭ ‬المستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع،‭ ‬والمعلم‭ ‬هو‭ ‬القائد‭ ‬الذي‭ ‬يرشد‭ ‬الطلاب‭ ‬نحو‭ ‬المعرفة‭ ‬والتفكير‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديري‭ ‬العميق‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المعلمين‭. ‬فقد‭ ‬أولت‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ملائمة‭ ‬تضمن‭ ‬تربية‭ ‬الأجيال‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬توجهت‭ ‬السيد‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬والواضحة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬ودعم‭ ‬المعلمين‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬لرؤيته‭ ‬الواضحة‭ ‬واستراتيجياته‭ ‬الفعالة‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المعلمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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