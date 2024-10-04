نواب: دور كبير للمعلمين في المسيرة التنموية وحفظ الأجيال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بالدور القيادي الذي يضطلع به وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة في تطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي أسهمت في تحسين جودة التعليم ودعم الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.
وفي تصريح بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، أسهمت في تعزيز العملية التعليمية عبر إدخال التقنيات الحديثة وتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وتساعدهم على تحقيق النجاح والتميز.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات من خلال برامج تدريبية مستمرة، مما يعزز من قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بكل كفاءة واقتدار.
وأشار النائب إلى أن الوزارة حققت إنجازات بارزة تمثلت في توسيع قاعدة التعليم الرقمي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط شاملة لتطوير المدارس وتوفير البيئة التعليمية الملائمة التي تضمن تفوق الطلبة والطالبات.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن، بالمعلمين والمعلمات الذين يواصلون بذل الجهود في سبيل تعليم الأجيال القادمة، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يقوم به المعلمون في بناء مستقبل البحرين وتحقيق رؤية المملكة 2030.
بدورها رفعت النائب جليلة علوي السيد، عضو مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي تبرز الدور الكبير الذي يلعبه المعلم في المسيرة التنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم. وأكدت أن هذه المناسبة تسهم في تسليط الضوء على الدور البارز الذي يقوم به المعلمون في تشكيل عقول الأجيال وبناء المستقبل، حيث إن التعليم هو ركيزة أساسية في أي مجتمع، والمعلم هو القائد الذي يرشد الطلاب نحو المعرفة والتفكير.
وقالت في تصريح لها بهذه المناسبة السعيدة: «أود أن أعرب عن تقديري العميق للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم مسيرة التعليم وتعزيز مكانة المعلمين. فقد أولت الحكومة الموقرة اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن تربية الأجيال بشكل سليم».
كما توجهت السيد بالشكر إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مبارك جمعة، على جهوده الكبيرة والواضحة في تحسين جودة التعليم ودعم المعلمين. فقد كان لرؤيته الواضحة واستراتيجياته الفعالة تأثير كبير على مسيرة التعليم في المملكة، ما اسهم في تمكين المعلمين وتعزيز مكانتهم في المجتمع.
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