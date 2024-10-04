الوزارة تحتفل بيوم المعلم العالمي الأحد..وزير التربية: البحرين تعتز بجميع العاملين في الميدان التعليمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر‭ ‬الوزير،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات،‭ ‬وعرفانه‭ ‬لهم،‭ ‬نظير‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يؤدونها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الميدان‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬يحظى‭ ‬بكل‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشارك‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬حددته‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تقدير‭ ‬أصوات‭ ‬المعلمين‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬المتصلة‭ ‬بالتعليم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬التعليمي،‭ ‬واتصاله‭ ‬المباشر‭ ‬بالميدان‭ ‬التربوي‭.‬

وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬سوف‭ ‬تحتفل‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬الأحد،‭ ‬بمشاركة‭ ‬غزيرة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬التعليم‭ ‬المختلفة‭.‬

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