الوزارة تحتفل بيوم المعلم العالمي الأحد..وزير التربية: البحرين تعتز بجميع العاملين في الميدان التعليمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم اعتزاز الوزارة بكوادرها التعليمية والإدارية، وفي مقدمتهم المعلمون والمعلمات، الذين يواصلون العمل والأداء المتميز في صلب العملية التعليمية، ويبذلون من جهدهم ووقتهم الكثير خدمة للوطن والعلم، التزاماً منهم بتربية النشء وإيصال العلم والمعرفة الى الأبناء والبنات الطلبة في جميع مدارس مملكة البحرين.
وعبر الوزير، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، عن تقديره لجميع المعلمين والمعلمات، وعرفانه لهم، نظير الرسالة النبيلة والإنسانية التي يؤدونها، مؤكداً أن الميدان التعليمي والتربوي يحظى بكل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أن مملكة البحرين تشارك العالم في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يأتي هذه السنة، وفق ما حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، تحت شعار «تقدير أصوات المعلمين»، والذي يشجع على إشراك المعلمين في آليات صنع القرار المتصلة بالتعليم، بما يعزز من جودة وكفاءة صنع القرار التعليمي، واتصاله المباشر بالميدان التربوي.
وبين الدكتور محمد بن مبارك أن وزارة التربية والتعليم سوف تحتفل بيوم المعلم العالمي الأحد، بمشاركة غزيرة من المعلمين من المدارس الحكومية والخاصة، والمسؤولين المعنيين من قطاعات التعليم المختلفة.
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